KTÖS, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Ombudsman'a Şikayet Etti

"KTÖS, AKP'nin müdahalesiyle Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtulan Sn. Ersin Tatar'ı, YÖDAK Başkanlığı'na yaptığı usulsüz atama nedeni ile Ombudsman'a şikayet etti."

İşte o dilekçe:

Sn. Emine Dizdarlı

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)

Yüksek Öğretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu’nun (YÖDAK) boş olan başkanlığına, AKP tarafından seçtirilip cumhurbaşkanlığı makamına oturtulan Sn. Ersin Tatar 35/2005 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’na göre 19 Nisan 2021 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde çalışan Sn. Turgay Avcı’yı atamıştır.

Sn. Turgay Avcı DAÜ’de görev yaptığı süre içinde, YÖDAK tarafından öğretime başlama izni 13 Aralık 2018 tarihinde 33/2006-18 sayılı karar ile iptal edilmiş NETKENT Üniversitesi Genel Sekreteri Cavit Tuna ile iş ilişkisi kurmuştur. DAÜ’de çalıştığı dönemde Turgay Avcı, Cavit Tuna ile T&C Technic Mechanic and Safety Services LTD isimli bir şirket kurmuş, bu şirketin adresi de NETKENT Üniversitesi’nin bulunduğu adres olarak kayıtlara geçmiştir.

NETKENT Üniversitesi öğretime başlama izni iptal edildiği için YÖDAK ve Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile sorunlar yaşamakta ve mezun ettiği öğrencilere verdiği diplomaların geçersiz olduğu ile ilgili gerek YÖDAK, gerekse YÖK zaman zaman kamuoyunu aydınlatan açıklamalar yapmaktadırlar. Öğretime başlama izni olmayan bu üniversitenin öğrenci kabul ettiği günden bugüne, 18 milyon Dolar gelir elde ettiği basında da yer almıştır.

Eğitim gibi toplumun geleceğini belirleyen bir alanda siyaset kurumunun başında olanların ekonomik çıkar ilişkilerini gizleyenleri YÖDAK gibi bir kurumun başına atamaları, kamuoyu yararına şu soruların cevaplarının verilmesini zorunlu kılmaktadır;

DAÜ akademik personel sözleşmesine göre ikinci iş yapmak yasaklanmıştır. Sn. Turgay Avcı’nın Üniversite yönetiminden gizleyerek görev yaptığı üniversitenin dışında başka bir üniversitenin genel sekreteri ile ortak şirket kurup, iş ilişkisine girmesi yasal mıdır? YÖDAK başkanlığına atanan birinin başka bir üniversitenin genel sekreteri ile üstelik o üniversitenin adresinde kayıtlı bir şirkette ortak olması ve bunu gizlemesinin yasal açıdan sakıncaları nelerdir?

Yüksek Mahkeme Yargıçlarının atandığı usule göre atanan YÖDAK başkanının niteliklerinin 65/2005 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nda belirtilmekle olup, yansızlık ilkesi çok önem arz etmektedir. YÖDAK ve YÖK ile sorun yaşayan NETKENT Üniversitesi’nin, YÖDAK Başkanı ile iş ilişkisi olması, görevdeki yansızlık ilkesi ile çelişmiyor mu? NETKENT Üniversitesi mütevelli heyetinde olup, Dışişleri Bakanlığı’na atanınca yapılan eleştiriler sonucu bu görevden ayrılan fakat eşi bu üniversitede çalışmaya devam eden Dışişleri Bakanı Sn. Tahsin Ertuğruloğlu’nun bu atamada etkili olduğu konuşulmaktadır. Kamu vicdanında derin yaralar açılmasına sebep olabilecek uygulama konusunu dikkate almadan Sn. Ersin Tatar’ın bu makama atama yapması yansızlık ilkesini zedeler mi? Basında çıkan haberlere rağmen Cumhurbaşkanı koltuğuna oturtulan Sn. Ersin Tatar’ın, Turgay Avcı’yı görevden alması gerekir mi?

Yürütsel ve yönetsel yetki kullanan Cumhurbaşkanlığının, Sn. Turgay Avcı’yı YÖDAK Başkanı atamasının yürürlükteki mevzuata uygunluğunu, yerindeliğini denetlemek, soruşturmak ve rapor sunma talebimizi saygılarımla bilgilerinize getiririm.

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri