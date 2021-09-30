KTÖS, Cumhurbaşkanının New York Ziyaretini Harcamaları Hakkında Maliye Bakanı’ndan Bilgi ve Belge Talep Etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York ziyaretindeki harcama kalemleri konusunda, Maliye Bakanlığı Dursun Oğuz’dan bilgi ve belge talebi başvurusunda bulundu.



KTÖS Başkanı Emel Tel tarafından Maliye Bakanı Dursun Oğuz’a bugün gönderdiği yazılı başvuruda, “Sendikanın eğitim ve öğretmen hak ve sorunları hakkında olduğu kadar toplumsal tüm konularla ilgili de mücadele vermek için kurulmuş bir sendikal örgüt olduğuna” işaret edilerek, “Bu nedenle, KTÖS Yönetim Kurulu sıfatı ile, kamu bütçesinin nereye harcandığı konusunda tarafınızdan bilgi alma zorunluluğu doğmuştur” denildi.



Bakan Oğuz’a gönderdiği Sendika Başkanı Tel imzalı başvuruda, şu ifadelere yer verildi:



“18-28 Eylül 2021 tarihlerinde, Birleşmiş Milletler’in 75. Kurulu’na katılmak üzere New York’a giden Sn. Ersin Tatar ve ekibinin örtülü ödenek dışında Maliye Bakanlığı bütçesinden 160 bin Dolar (bir milyon dörtyüz yirmi bin TL ) kullandıkları bilgisi bizlere getirilmiştir. Sn. Tatar ve ekibinin, bu lüks gezisini vatandaş adına sorgulamak ve paraların nerelere harcandığını talep etmek şart olmuştur”



Sendikanın başvurusunda, “vatandaşın yiyecek ekmek bulamadığı, hastalara ilaç alınamadığı, testlerin paralı hale getirildiği, okulların öğretmen ve alt yapı eksiklerinin sürdüğü bir dönemde bu harcamaları sorgulamanın vatandaşlık görevi olduğuna” da işaret edildi.



Cumhurbaşkanı Tatar ve ekibinin New York’ta ziyareti harcamalarına ilişkin bazı soruların da yöneltildiği yazılı başvuruda, “New York’a giden Sn. Ersin Tatar’ın, 12/2016 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında, yapılan tüm harcama kalemlerini şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşması gerekmektedir. Bu yasa çerçevesinde, bu bilginin ivedilikle tarafımıza iletilmesini tarafınızdan talep etmekteyiz” ifadesine yer verildi.