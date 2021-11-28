  • BIST 1.776,41
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.2478
  • Euro 13.8849
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

KTÖS' den Eylem Var

» »
KTÖS' den Eylem Var
KTÖS' den Eylem Var

Çocuklarımızın sağlık ve güvenliğini odağına alan sürdürülebilir yüz yüze eğitim için mücadele ediyoruz.  Bunun için, okullarımızdaki pratik sorunlara tanıklık ediyor, bilimsel çalışmalar yürütüyor, çözümler üretiyoruz.

Son bir haftada okullarımızdaki bulaş oranı iki katına çıkmıştır. Bu rakamlar okulların daha fazla önemsenmesini işaret etmektedir.

image0-(11).png

Öğrenci ailelerinin testlerini geç göndermesi, okullarda yapılan testlerin 1-2 gün sonra çıkmaya başlaması, alınması gereken önlemlerin gecikmeye uğraması nedeniyle endişemiz artmıştır.

Okulların önemsenmemesi, okul dışı ortamların denetlenmemesi ve önlemlerin sıklaştırılmaması ve okullarda artan vakalar nedeniyle özveri ve çabamızın sekteye uğrayacağını gözlemlemekteyiz.

Bu anlamda sürdürülebilir yüz yüze eğitimin sağlık ve güvenlik boyutunu dile getirmek, okulların sorunlarını anlatmak ve çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmak adına 29 Kasım 2021, Pazartesi günü saat 11:00’de Gönyeli İlkokulu’nda basın toplantısı ve eylem gerçekleştireceğiz.

Duyarlı tüm basın emekçilerini sorunları yerinde görmek adına Gönyeli İlkokulu’na davet eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sevim İşcan hayatını kaybetti16 Kasım 2021 Salı 16:21
  • Vahim Zarar16 Kasım 2021 Salı 15:09
  • Başkan Harmancı: Surlariçi’ndeki çocuklarımıza sportif ve kültürel etkinlik imkanları yaratmaya devam edeceğiz16 Kasım 2021 Salı 13:09
  • “Genç Park” Gönyeli’de Açıldı14 Kasım 2021 Pazar 15:16
  • Ortaköy ışıklarını kullanacak olanlar dikkat!14 Kasım 2021 Pazar 12:31
  • Gönyeli'de Araç Yangını13 Kasım 2021 Cumartesi 18:42
  • Lefkoşa’da Yarın Geniş Bir Bölgeye 8 Saat Süreyle Elektrik Verilemeyecek13 Kasım 2021 Cumartesi 16:58
  • Yüzlerce kişi İnönü Meydanı'na yürüyor...BMBP eylemi gerçekleşiyor...13 Kasım 2021 Cumartesi 16:02
  • Monaf Alhakım evinde ölü bulundu10 Kasım 2021 Çarşamba 11:22
  • Fuar Kavşağı Düzenleme Projesi İçin İhale Açıldı09 Kasım 2021 Salı 15:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti