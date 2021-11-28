KTÖS' den Eylem Var

Çocuklarımızın sağlık ve güvenliğini odağına alan sürdürülebilir yüz yüze eğitim için mücadele ediyoruz. Bunun için, okullarımızdaki pratik sorunlara tanıklık ediyor, bilimsel çalışmalar yürütüyor, çözümler üretiyoruz.

Son bir haftada okullarımızdaki bulaş oranı iki katına çıkmıştır. Bu rakamlar okulların daha fazla önemsenmesini işaret etmektedir.

Öğrenci ailelerinin testlerini geç göndermesi, okullarda yapılan testlerin 1-2 gün sonra çıkmaya başlaması, alınması gereken önlemlerin gecikmeye uğraması nedeniyle endişemiz artmıştır.

Okulların önemsenmemesi, okul dışı ortamların denetlenmemesi ve önlemlerin sıklaştırılmaması ve okullarda artan vakalar nedeniyle özveri ve çabamızın sekteye uğrayacağını gözlemlemekteyiz.

Bu anlamda sürdürülebilir yüz yüze eğitimin sağlık ve güvenlik boyutunu dile getirmek, okulların sorunlarını anlatmak ve çözüm önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmak adına 29 Kasım 2021, Pazartesi günü saat 11:00’de Gönyeli İlkokulu’nda basın toplantısı ve eylem gerçekleştireceğiz.

Duyarlı tüm basın emekçilerini sorunları yerinde görmek adına Gönyeli İlkokulu’na davet eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.