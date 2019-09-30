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KTÖS Dikmen İlkokulu’nda basın açıklaması yaptı: “Nüfusun sürekli artmasıyla okullar yetersiz hale geldi”

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) okullardaki altyapı eksiklikleri nedeniyle Dikmen İlkokulu’nda basın açıklaması yaptı.
KTÖS Dikmen İlkokulu’nda basın açıklaması yaptı: “Nüfusun sürekli artmasıyla okullar yetersiz hale geldi”

Daha önce çadır eylemi olarak açıklanan etkinlikte konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil “Bakanlık bizden hızlı davrandı, Fazıl Plümer’deki barakayı sökerek buraya getirdi” diyerek bu nedenle çadır eylemi yapmaktan vazgeçtiklerini açıkladı. 

Okulların açılması üzerinden iki hafta geçmesine rağmen sınıf ve öğretmen eksikliğinin sürdüğünü dile getiren Elcil, nüfusun sürekli artmasıyla okulların yetersiz hale geldiğini kaydetti. 

Girne nüfusunun 74’te 7 bin olan Girne merkez nüfusunun 127 bine yükseldiğini belirten Elcil bu sürede bölgede sadece 1 ilkokul bir ortaokul inşa edildiğini kaydetti.
Ada genelinde nüfus kontrolü için hiçbir çalışma olmadığını savunan Elcil, nüfusun bile bilinmediği bir ortamda eğitimde planlama yapmanın mümkün olmadığını söyledi. 

Fazıl Plümer’den getirilen ve baraka olarak tanımladığı ünitenin 25 anaokulu öğrencisi için sınıf olarak kullanılacağını söyleyen Elcil, bunu “insanlık ayıbı olarak” tanımladı. 

Elcil bölgeye bir anaokulu inşa edilmesi için fizibilite çalışması yapıldığını, zemin etüdü çalışmasının tamamlandığını sadece kaynak aktarımına ihtiyaç olduğunu dile getirdi. 

Türkiye’de geçen hafta yaşanan deprem olayına da dikkat çeken Elcil, Kıbrıs’ın da deprem bölgesinde olduğunu anımsattı. 

Ülkedeki okullara depreme dayanıklılık testi yapılmadığını söyleyen Elcil, Yeniboğaziçi İlkokulu’nun depreme dayanıklı olmadığına dair bilimsel çalışma bulunduğunu savunarak okulların depreme dayanıklılığının araştırılmasının gündeme alınması gerektiğini kaydetti. 

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