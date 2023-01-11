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KTÖS: Din İşleri Başkanı’nın ifade ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aştı

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Din İşleri Başkanı’nın ifade ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aştığını belirten Maviş, Din İşleri Başkanı’nın nefret söylemine dönüşen sözleri nedeniyle yetkili makamların harekete geçmesi gerektiğini söyledi.
KTÖS: Din İşleri Başkanı’nın ifade ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aştı

Din İşleri Başkanı’nın infial yaratan sözlerine de değinen Maviş, Kıbrıslı Türkler kendi dinini kendi tercihleri doğrultusunda öğrenebilecek olgunlukta olduğunu; aile yapımızı, kültürümüzü, giyim kuşamımızı birinin bize anlatmasına ihtiyacımızın olmadığını, çocukların ise olgunluk çağında istediği din ve ibadet tercihi yapabilecek  özgürlüğü ve deneyimi kendinde bulabileceklerini söyledi. Din İşleri Başkanı’nın ifade ve düşünce özgürlüğü sınırlarını aştığını belirten Maviş, Din İşleri Başkanı’nın nefret söylemine dönüşen sözleri nedeniyle yetkili makamların harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Cesaretli olun, kayıtsız kalmayın!

Maviş, Türkiye’deki dini örgütlenmelerin devlet içerisine sızıp Türkiye’yi karanlığa sürüklediği gerçeğinden ders alınması gerektiğini ifade ederek, bağnazlığa, aşırılığa, istismara karşı toplumun uyanık olması, bu tarz örgütlenmeleri yetkili mercilere şikayet etmesi ve linç söylemlerine karşı kayıtsız kalmaması gerektiğini belirtti.

Kaynak: KTÖS: İlkokul çağındaki çocukların bu denli manipüle edilmesi duygusal istismardır!

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