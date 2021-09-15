KTÖS DR. Suat Günsel İlkokulu Önünde Basın Açıklaması Yaptı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası yeni açılan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu önünde “okul sorunları ve öğrenci nüfus yoğunluğu” konusunda basın açıklaması yaptı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, okulun yeni ve güzel bir okul olarak planlanmasına rağmen, okulda çeşitli altyapı sorunları bulunduğunu ve taşımacılığın ailelere bırakıldığını savundu.

Öğrencilerin 30 metrekarelik sınıflarda sosyal mesafe kuralına aykırı şekilde bir sıraya iki kişi şeklinde oturtulduğunun gözlemlendiğini belirten Maviş, okulun kalabalık nüfusuna rağmen Bakanlık baskısıyla okula daha çok öğrencinin kabul edilmesinin istendiği ve aksi halde Okul Müdürü’nün görevden alınması tehdidi yapıldığını ifade etti.

Maviş, açıklamasında, 9 Eylül İlkokulu ve Gönyeli İlkokulu’nun yükünü hafifletmesi amacıyla inşa edilen okulun sınıf yoğunluğunun bugün itibarıyla 25 olduğunu ve Bakanlığın halen bu okula öğrenci yönlendirmeye devam ettiğini kaydetti ve gerek okulun sorunları gerekse genel eğitim sorunlarıyla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini söyledi.



ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de Bakanlar Kurulu’nun okulların bölge kapsamındaki öğrencileri okula alması kararı bulunurken, Eğitim Bakanlığı’nın kapsam dışındaki öğrencilerin okula kaydedilmesine karşı çıkan okul Müdürünü görevden almakla tehdit ettiğini söyledi.

Sendikanın anlayışında her zaman hukukun üstünlüğünün ön planda olduğunun altını çizen Elcil, Başbakan olsun, Cumhurbaşkanı olsun, herkesin yasalar önünde eşit olduğunu belirtti.

Pandeminin devam ettiğini, ücretli PCR’lar yüzünden test sayısının azaldığını buna karşın pozitif vaka sayısının yükseldiğini ifade eden Elcil, okulların açık tutulmasının kendileri için önemli olduğunu ve çocukların bir buçuk yılda kaybettiklerinin yeniden geri kazandırılması gerektiğini aktardı.

Elcil özellikle nüfus yoğunluğunun yükseldiği Girne ve Gazimağusa’ya yeni okul yapımının şart olduğunu da vurgulayarak, okullardaki öğretmen eksikliklerinin devam ettiğini ve Meclis açılır açılmaz taleplerinin bu yönde olacağını söyledi.

Hijyenin okullardaki önemine de değinen Elcil, 170 öğrencisi bulunan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nda sadece 1 hademenin tüm okulun hijyenine yetişmesinin zor olduğunu, Ozanköy’deki okulda hiç bulunmayan hademenin ise bugün tamamlandığını aktardı.

Eğitimdeki her türlü olumsuzluğa rağmen öğretmen, öğrenci ve onların velilerinin yanında olduklarını belirten Elcil, eski “online” denen uyduruk sisteme geri dönülmesini istemediklerini, Eğitim Bakanlığına yaptıkları önerilerin dikkate alınmasını arzuladıklarını ifade etti.

Elcil, 3 ve 4. Sınıfta okutulan derslerin 5. Sınıfta gereksiz tekrarlanmasının da doğru olmadığını ve müfredat programlarının bir kez daha elden geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.