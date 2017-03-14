KTÖS, Eğitim Bakanı Berova’yı partizanca davranmakla ve öğretmenler arasında ayrım yapmakla suçladı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’yı partizanca davranmakla ve öğretmenler arasında ayrım yapmakla suçladı.

KTÖS Yönetim Kurulu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde “bakanlığın yasadışı uygulamalarını” protesto etmek için basın açıklaması yaptı. Açıklamayı Genel Sekreteri Şener Elcil okudu.

Eğitimde ciddi sorunlar yaşandığını söyleyerek Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Berova’yı eleştiren Elcil, “Kıbrıs Türk toplumunun en övündüğü eğitim-öğretim konusu, partizanlık, adam kayırma, eğitime ayrılan bütçenin kısıtlanması ile şahsi ihtirasları tatmin etme ve gerici akımları eğitime sokmakla ilgili ortaya konan politikalarla her geçen gün geriye götürülmeye devam edilmektedir” şeklinde konuştu.

Bu bağlamda geçtiğimiz yıllarda Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda yaşanan sorunlar nedeniyle görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin sorunlarına değinen Elcil, Berova’yı bu konuda partizanca davranmak ve öğretmenler arasında ayrım yapmakla suçladı.

İlgili dönemde başka okullara görevlendirilen müdür muavini okula geri dönerken, okula dönmek isteyen 5 öğretmenin bu taleplerinin reddedildiğini söyleyen Elcil bunun kabul edilebilir olmadığını anlattı.

Elcil, bu beş öğretmenin yeni eğitim döneminde okullarına dönmekle ilgili taleplerinin karşılanmasını istedi.