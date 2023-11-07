KTÖS: Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun ülke eğitimine verebileceği herhangi bir şey yoktur.

"Nazım Çavuşoğlu yönetimindeki Eğitim Bakanlığı yasa ve tüzük tanımaz halini, despot uygulamalarını daha ileriye taşıyarak, gönderilen Bakanlık duyurularına bile uymamaktadır."

İşte açıklama;

Gençlik ve Spor Dairesi tarafından düzenlenen Spor Şurasına tüm ilgili alanlara davet gittiği gibi Eğitim Bakanlığı’na da aynı davet gitmiştir. Eğitim Bakanlığı da, İlköğretim Dairesi vasıtasıyla yapılacak olan şuraya 13 Ekim 2023 tarihinde ekte görüleceği gibi duyuru adı altında belirli kriterler çerçevesinde beş öğretmen seçmek için başvuruda bulunulması çağrısı yapmıştır.

Yapılan duyuru sonrasında ilgili kriterlere uygun yeterli sayıda aday öğretmen başvuruda bulunmasına rağmen 2 Kasım Perşembe günü keyfi bir şekilde Bakanlık Müsteşarı ilgili şuraya, İlköğretim Dairesi duyurusu çerçevesi dışında öğretmenleri davet etmiş, başvuru yapan öğretmenleri de göz ardı etmiştir.

Yapılan antidemokratik ve etik dışı seçimle ilgili bilgi talep ettiğimizde aldığımız cevap durumun vahametinden daha üzücü ancak şaşırtıcı olmamıştır. “Yetki bendedir, duyuru yayınlanırken bana mı sordular?” söylemi Bakanlığın daire müdürüne, yani kendi yönetimine bile duyduğu saygısızlığı apaçık göstermektedir.

Nazım Çavuşoğlu yönetimindeki Eğitim Bakanlığı yasa ve tüzük tanımaz halini, despot uygulamalarını daha ileriye taşıyarak, gönderilen Bakanlık duyurularına bile uymamaktadır. Antidemokratik, yasa ve kural tanımaz, öğretmeni ayrıştırıcı, ben yaparım olur zihniyetine öğretmenin ve eğitimin tek bir gün daha tahammülü kalmamıştır. Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun ülke eğitimine verebileceği herhangi bir şey yoktur.

Mustafa Baybora

KTÖS Başkanı