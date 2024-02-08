KTÖS: Eğitim Bakanlığı ve Hükümet Okul Güvenliği Konusunda Sınıfta Kaldı

Eğitim Bakanlığı ve Hükümet Okul Güvenliği Konusunda Sınıfta Kaldı

Eğitimde nitelik ve okulda güvenlik her öğrencinin, öğretmenin ve okul çalışanının hakkıdır. Ne var ki, ülkemizdeki eğitim binalarının durumu, bu temel hakların ihlal edildiğinin açık bir göstergesidir. Yapı malzeme testleri ve deprem performans analizi sonuçlanması ile 162 okulumuzdan 124'ünün 405 binası bu testlere ve analizlere tabi tutulmuştur.

Okullarla ilgili ortaya çıkan sonuçlar ve projelerin paylaşılmasında çok geç kalınmaktadır. Maalesef, son olarak iki ilkokulumuz, Şht. Yalçın İlkokulu ve Çayırova İlkokuluna ait bazı binalarda ortaya çıkan güçlendirme yöntem ve maliyetleri yapılması gerekenin yıkım kararı alınmasını ortaya konmuştur.

Dahası, Eğitim Bakanlığı'nın, uzman mühendislerin görüşlerine rağmen yıkım yerine binaları "güçlendirme" yoluna gitme eğiliminde olduğu görülmektedir. Bu, potansiyel olarak öğrenci ve öğretmenlerimizi büyük risklere atmaktadır.

Okul binalarının güvenliği, yüzeysel çözümlerle veya geçici önlemlerle sağlanamaz. Sendikamız için öğrenci ve öğretmenlerimizin can güvenliği söz konusu olduğu zaman hiçbir riske yer yoktur.

KTÖS olarak, eğitim bakanlığını ve hükümeti, okul binalarının güvenliğini sağlamak için acil ve etkili adımlar atmaya çağırıyoruz. Bu süreçte iki temel talebimiz vardır:

Yıkım kararı alınan okullar için acil eğitim planı: Öğrencilerin ve öğretmenlerin mağdur olmaması için geçici eğitim alanlarının belirlenmesi ve gerekli tüm kaynakların sağlanması.

Şeffaf ve kapsamlı güçlendirme süreci: Güçlendirme kararı alınan okullarda uygulanacak işlemlerin, uluslararası standartlara uygun olarak ve uzman denetiminde gerçekleştirilmesi. Sürecin tüm aşamalarının kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılması.

Eğitimde güvenlik, tartışmaya açık bir konu olamaz. Eğitim Bakanlığı ve hükümetin, öğrenci ve öğretmenlerimizin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alması gerekmektedir.

Bilinsin ki, bu iki okulda öğretmen ve öğrencileri riske atmayız, raporları açıklanmayan diğer okullarımızdaki öğretmen ve öğrencilerin okul binalarının risk raporlarının da peşini bırakmayız.

Sendikamız KTÖS, bu konuda gerekli adımlar atılana kadar mücadelesini sürdürecektir.