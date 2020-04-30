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KTÖS Eğitim Bakanlığını Eleştirdi

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KTÖS Eğitim Bakanlığını Eleştirdi
KTÖS Eğitim Bakanlığını Eleştirdi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının Kovid 19 salgını ile ortaya çıkan olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı adım atamadığını savundu.

Elcil, yazılı açıklamasında hükümetin toplumsal çıkarları öne koyarak, kalıcı hedeflere yönelik politikalar üretememe anlayışının eğitim alanında da görüldüğünü savundu.

Eğitim Bakanlığının, olağanüstü hal olan bu dönemde bile günübirlik kararlarla adım alarak, eğitimi organize edeceğini düşündüğünü ileri süren Elcil şöyle devam etti.

“ Kovid 19 salgını ile ortaya çıkan olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı adım atamayan Eğitim Bakanlığı yetkilileri, sendikaların işbirliği çağrısı noktasında kamuoyu oluşturması üzerine göstermelik olarak sendikalarımızla alt düzeyde toplantı yapma nezaketini göstermiştir. 

Yapılan toplantılarla Eğitim Bakanlığının eğitim kayıplarının düzeyi, okulların durumu, öğrenci sayıları, okul ihtiyaçları ve eğitimin yeniden başlatılması için hiçbir hazırlığının olmadığı, sadece yarışmacı giriş sınavları, sınıf geçme ve mezuniyetle ilgili konuları öne aldıkları gözlemlenmiştir.”

Eğitim in toplumsal ve ciddi bir iş olduğunu kaydeden Elcil, ‘’Biz davet ettik, görüşlerini aldık fakat bildiğimizi yapıyoruz’’ anlayışını kesinlikle kabul etmediklerini, sosyal paydaş olmanın bu süreçte etkin katılım gerektirdiğini bunun  sadece eğitim sendikaları ile değil, hekim örgütleri ve bilim çevreleri ile kurulacak ortak bilimsel bir yapı ile mümkün olduğunu ifade etti.

Elcil, bu çerçevede Eğitim Bakanlığını “ciddiyete” davet ederken, okulların tekrardan eğitime başlamasının koşullarını yaratmak için etkin paydaşların olduğu bilimsel bir kurul oluşturma daveti de yaptı.

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