KTÖS’ Eğitim için analiz ve önerilerde bulundu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yeni öğretim yılı öncesi okulların eksikliklerini tespit etmek, kapasitelerini belirlemek ve ihtiyaç analizi yapmak üzere araştırma yaptığını

Okulların eylülde sorunsuz açılması için bugünden çalışmaya başlanması gerektiği uyarısında bulundu.

Ortaya çıkan sonuçların, kamusal eğitime verilen önemin yeniden gözden geçirilmesinin, eğitime daha fazla bütçe ayrılmasının ve öğrencilerle öğretmenlere daha fazla yatırım yapılmasının elzem olduğu vurgulanan raporun birinci bölümünde okulların mevcut durumunun fotoğrafı çekilip ihtiyaç analizi yapıldı. İkinci bölümde ise eğitime Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi ülkelerle karşılaştırmalı olarak istatistiksel bir bakış ortaya kondu.

Kamu okullarına devam eden öğrencilerin yüzde 40’ının KKTC vatandaşı olmadığı, çoğunluğu Türkiye olmak üzere ilkokullara en az 45 farklı ülkeden öğrenci devam ettiği kaydedilen rapora göre, ilköğretime bağlı okulların yarısının yabancılara yönelik Türkçe öğretimi programına ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

KTÖS, araştırma sonuçlarıyla ilgili rapor hakkında bilgi vermek amacıyla bugün basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş bir konuşma yaptı. KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ve İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Hamide Avcıbaşı ise raporun özetini aktardı.

Maviş: “İhtiyaçları bilimsel olarak belirledik ve bir rapor hazırladık”

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Eylül ayında yine okullar, öğretmensiz, altyapısız, okul yöneticisiz açıldı haberlerini görmemek için derslerine çalıştıklarını, ihtiyaçları bilimsel olarak belirlediklerini ve bir rapor hazırladıklarını kaydetti.

Maviş, konuşmasında, ülkede örgütsüz yapılarda güvencesiz olarak çalıştırılan öğretmen ve diğer sınıfların sorunlarına dikkat çekti, sendika üyesi olan akademisyenlerin çeşitli bahanelerle görevlerinden uzaklaştırılmasını eleştirdi. Maviş özel okullarda çalışan akademisyenler ve öğretmenlerin daha iyi koşullarda çalışmaları, hak ve özgürlükleri için sendikalarla birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Yaşanan yangının adadaki Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumlar’ın işbirliği ile neler başarabileceğinin bir göstergesi olduğunu kaydeden Maviş, Doğu Akdeniz’de bu tarz yangınlara müdahale edilebilecek ekipmanlara ihtiyaç duyulduğunu, Güven Yaratıcı önlemler kapsamında Kıbrıs’ta böyle bir gücün konuşlandırılabileceğini belirtti. AB ve BM’nin bu konuda öncü olması gerektiğini vurgulayan Maviş, bu yönde örgütlerle birlikte girişimde bulunacaklarını kaydetti.

Maviş, İki Toplumlu Eğitim Ortak Komitesi tarafından yürütülen “Imagine” projesi gibi kapsayıcı, çok kültürlü, barış kültürü eğitimini savunan programların sistemde yer alması hususunda bakanlığın öncü olmasını da istedi.

“Yabancılara yönelik Türkçe öğretimi programına ihtiyaç var”

Maviş’in konuşmasının ardından KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener ve İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri Hamide Avcıbaşı tarafından raporun özeti aktarıldı.

Kamu okullarına devam eden öğrencilerin yüzde 40’ının KKTC vatandaşı olmadığı, çoğunluğu Türkiye olmak üzere ilkokullara en az 45 farklı ülkeden öğrenci devam ettiği kaydedilen rapora göre, ilköğretime bağlı okulların yarısının yabancılara yönelik Türkçe öğretimi programına ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Raporda, “Okulöncesi ve ilkokullar için ivedilikle bu alanda bir eğitim programı geliştirilmeli, yoğunluğa göre belirli okullarda oryantasyon (uyum/alıştırma) sınıfları açılmalı ve alan ile ilgili öğretmen yetiştirilmelidir” denildi.

En az 7 okul ihtiyacı…

Devletin görevinin daha fazla okul yaparak, vatandaşların nitelikli kamusal eğitim talebine cevap vermek olduğu vurgulanan raporda, Alsancak, Dikmen, Gönyeli ve Hamitköy/Kaymaklı bölgesine birer, Girne bölgesine üç olmak üzere ivedi olarak en az 7 ilkokul ihtiyacı olduğu ifade edildi.

Okulların personel eksikliğinin devam ettiğine de dikkat çekilen rapora göre, en az 13 müdür, 15 müdür muavini, 160 öğretmen, 25 özel eğitim öğretmeni, 20 sekreter ve 30 hademe eksiği bulunuyor.

Öğretmen yardımcısı kadroları

İlk etapta en az 80 rehber öğretmen ihtiyacı bulunduğu, her 250 öğrenciye bir Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen düşecek şekilde bir düzenleme yapılması gerektiği kaydedilen raporda “Ayrıca, yasada yeri olan ancak münhali açılmayan öğretmen yardımcısı kadroları için ilk etapta 40 münhal açılmalıdır “ ifadesi yer aldı.

Raporda, okulların yüzde 20’sinde öğretmen tuvaleti, öğrenci tuvaleti, kantin ve açık oyun alanı eksikliği olduğu ve çocukların zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimine yardımcı olan müzik, resim, beden eğitimi ve yabancı dil gibi derslerin işleneceği ayrı sınıfların okulların yüzde 60’ında bulunmadığı belirtildi. Raporda ayrıca okulların yüzde 80’inde kapalı spor salonu olmadığı, neredeyse tamamının tadilat ve bakıma ihtiyaç duyduğu, yüzde 40’ında güvenlik kamerası, yüzde 65’inde ise gece bekçisi olmadığı ifade edildi.