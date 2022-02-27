KTÖS: Eğitime Devam Edilecekse Sorumluluğu Eğitim Bakanlığı Almalı

Tüm sorumluluğu Eğitim Bakanlığı’nın üstlenmesi ve okullarda haftalık test yapılması ve bulaş protokolünün devam etmesi halinde normal eğitim düzenine dönmeye tarafız

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil basın açıklaması yaparak 28 Şubat Pazartesi günü saat 11:00’de Eğitim Bakanlığı önünde olacaklarını belirtti.

Elcil, “Okulda test yöntemi” uygulanmadığı için birçok sorunlar yaşadıklarını belirterek, okullardaki vaka sayılarının artması dikkate alınmalıdır, dedi.

Elcil, çocukların sosyal mesafeden kaynaklı sağlık ve güvenlik ile ilgili risk sorumluluğunu Eğitim Bakanlığı’nın üstlenmesi halinde normal eğitim düzenine dönmeye taraf olduklarını bildirerek, Elcil ayrıca okullarda covid ile ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması, test kontrollerinin sıklaştırılması, okulların bulaş/temas protokolünün aynen devam etmesi ve aşılamanın okullarda etkin bir şekilde başlaması gerektiğinin de altını çizdi.

Elcil, Öğretmenler Yasası’nın 77. Maddesi uyarınca 14 Eylül 2021 tarihinde “Okul etkinlikleri ve öğretmenlerin bu etkinlikleri ile ilgili mesai saatleri ilgili sendika ile istişareden sonra Bakanlıkça yapılan genelge ile” seyreltilmiş eğitim uygulanacak okullar belirlendiğini ifade ederek, bu anlamda okullara sözlü değil, genelge ile düzenlemelerin bildirilmesi gerektiğini söyledi. Elcil, genelge olmazsa, istenmeyen olaylar karşısında hukuki prosedür öğretmen ve okul yöneticileri aleyhine işleyeceğini belirtti.

AÇIKLAMANIN TAMAMI:

Okullarımızda yüksek vaka oranları görülmesine rağmen, okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz her türlü olumsuzluğa göğüs gererek eğitim/öğretim faaliyetlerini sorunsuz bir şekilde yürütmüşlerdir.

“Okulda test yöntemi” uygulanmadığı için birçok sorunlar yaşadık

Son iki yılda Eğitim Bakanı üç defa değişmiş, uzaktan eğitim portalı kurulamamış, pandemiye ilişkin normal sınıf düzenine geçilememiştir. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun okulları devlet dairelerinden farklı değerlendirmemesi nedeniyle, birçok defa okullarda eğitim/öğretim faaliyetleri yürütülemez duruma gelmiştir. Okulları kar sağlayan yerler olarak görmeyen Sağlık Bakanlığı’nın “okulda test yöntemini” benimsememesi nedeniyle antijen/PCR testleri kontrol noktasında birçok sorunlar yaşadık.

Okullardaki vaka sayılarının artması dikkate alınmalıdır

Eylül ayında okullarımızın sadece %14’ü öğrencilere tekli sıra sağlayacak alt yapıya sahipti. Seyreltilmiş eğitim ile birlikte bu oran %56’ya yükselerek, sınıf ortamı ve taşımacılıkta sosyal mesafe noktasında nefes alınabildi.

Okullarımızda öğretmenlerimiz yeri geldi hemşire oldu, yeri geldi otobüs muavini oldu, yeri geldi anne-baba oldu. Pozitif oldu, temaslı oldu, uzaktan da olsa öğrencisine ulaştı. Fedakarlık gösterdi, özveri gösterdi. Kontrolü elden bırakmadı. Buna rağmen 25 Şubat tarihine kadar 8967 öğrenci, 1031 öğretmen, 267 okul personeli pozitif oldu.

Son 7 günde ülke geneli 3487 vakaya rastlanırken, 19 Şubat 2022 – 25 Şubat 2022 tarihleri arasında toplam 800 öğrenci, 120 öğretmen, 11 personelde Covid-19 pozitif tespit edildi, 53 sınıf kapandı. Ayrıca 1646 öğrenci, 64 öğretmen, 6 personel de ‘temaslı’ olarak kaydedildi. Toplam vaka sayısının %27’i okullar ile ilgilidir. Hükümetin önlemleri gevşettiği bir dönemde okullardaki vaka sayılarının artması dikkate alınmalıdır.

Sağlık ve güvenlik ile ilgili risk sorumluluğunu Eğitim Bakanlığı’nın üstlenmesi halinde normal eğitim düzenine dönmeye taraf olduğumuzu bildiririz.

KTTB, okul müdürleri, okul temsilcileri ve öğretmenlerimiz ile yaptığımız istişareler ve toplantılar neticesinde havaların ısınması ve bölgelerdeki vaka sayılarının azalması ihtimali düşünülerek Mart ayı içerisinde;

okullarımızda gerekli eğitim/öğretim ve altyapı düzenlemelerinin yapılması,

test kontrollerinin sıklaştırılması,

okulların bulaş/temas protokolünün aynen devam etmesi,

aşılamanın okullarda etkin başlaması ve

çocukların sosyal mesafeden kaynaklı sağlık/güvenlik ile ilgili risk sorumluluğunu Eğitim Bakanlığı’nın üstlenmesi halinde normal eğitim düzenine dönmeye taraf olduğumuzu bildiririz.

Sözle değil, okullara genelge ile düzenleme yapılmalıdır

Öğretmenler Yasası’nın 77. Maddesi uyarınca 14 Eylül 2021 tarihinde “Okul etkinlikleri ve öğretmenlerin bu etkinlikleri ile ilgili mesai saatleri ilgili sendika ile istişareden sonra Bakanlıkça yapılan genelge ile” seyreltilmiş eğitim uygulanacak okullar belirlenmişti.

Genelge olmazsa, hukuki prosedür öğretmen ve okul yöneticileri aleyhine işler

Aynı istişare ve ilkeler doğrultusunda seyreltilmiş eğitimin uygulandığı okulların geri dönüş koşullarının ve hazırlıklarının bütünlüklü tartışılması ve bir genelge ile duyurulması gerekmektedir. Bu tarz uygulamaların sözlü olamayacağını hatırlatır, yasal sorumluluğu tamamen okul yöneticilerine yıkacağını, olası istenmeyen bir olayda hukuki prosedürün öğretmen ve okul yöneticileri aleyhine işleyeceğini, okullar arası eşitsizlik ve mağduriyet yaratacağını belirtiriz.

Yarın saat 11:00’de Eğitim Bakanlığı önündeyiz

Bu anlamda 28 Şubat Pazartesi günü saat 11:00’de Eğitim Bakanlığı önünde olacağımızı belirtir, Eğitim Bakanını bir an önce konuyu görüşmeye ve çözüme davet ederiz.

Saygılarımızla.