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KTÖS, EL-SEN'e destek için yarın Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda greve gidecek

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KTÖS, EL-SEN'e destek için yarın Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda greve gidecek
KTÖS, EL-SEN'e destek için yarın Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda greve gidecek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda greve giderek EL-SEN’e destek vereceğini duyurdu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener tarafından yapılan yazılı açıklamada, KTÖS’ün kurulduğu günden beri, toplumsal mücadelenin her alanında yer aldığı ve Kıbrıslı Türklerin toplumsal varoluşu için mücadele ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Sendikal Platform toplantısında alınan karar doğrultusunda yarın EL-SEN’e destek vermek amacıyla 09.00-12.00 saatleri arasında Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda grev yapılacağı aktarıldı.

“Halkın iradesini, kurumlarını ve geleceğini hiçe sayan UBP-DP-YDP hükümeti, 10 Nisan Pazartesi günü saat bir kez daha malum yasayı Meclis’ten geçirmeyi ve toplumsal geleceğimizi ipotek etmeyi deneyecektir” denilerek, halka eylemlere destek vermeleri çağrısı yapıldı.

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