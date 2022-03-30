KTÖS elektrik kesintileri konusunda Bakanlıkların telefon numaralarını paylaştı

Değerli basın emekçileri,
Kısa açıklamamız ve halka çağrımız şu şekildedir:
Elektrik kesintileri hakkında soru sormak ve kesintiler için teşekkür etmek için, bugünlere gelmemizde önemli katkısı olanları, aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz:
- Elektrikte yatırıma izin vermeyen TC Elçisi Ali Murat Başçeri – Tel: 0392 6003100
- “Geleceğe Yürüyoruz” diyerek bizi karanlığa sürükleyen, AKP’nin Cumhurbaşkanlık koltuğuna oturttuğu Sn. Ersin Tatar – Tel: 0392 22 83 444
- “İktidar Bizim İşimiz” diyen Başbakan Faiz Sucuoğlu – Tel: 0392 6011000 (dahili hat: 1100-1101)
- “Elektrik Kurumunu zarara uğratanları açıklayacağım” diyen Maliye Bakanı Sunat Atun - Tel: 0392 2273626 – 22 86833
- Kirli yakıt getirterek Teknecik Santrali’ndeki jeneratörleri çökerten Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı – Tel: 0392 601 1500
Saygılarımızla,
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