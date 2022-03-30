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KTÖS elektrik kesintileri konusunda Bakanlıkların telefon numaralarını paylaştı

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Elektrik kesintileri hakkında soru sormak ve kesintiler için teşekkür etmek için, bugünlere gelmemizde önemli katkısı olanları, aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz.
KTÖS elektrik kesintileri konusunda Bakanlıkların telefon numaralarını paylaştı

Değerli basın emekçileri,

Kısa açıklamamız ve halka çağrımız şu şekildedir:

 

Elektrik kesintileri hakkında soru sormak ve kesintiler için teşekkür etmek için, bugünlere gelmemizde önemli katkısı olanları, aşağıdaki telefon numaralarından arayabilirsiniz:

  1. Elektrikte yatırıma izin vermeyen TC Elçisi Ali Murat Başçeri – Tel: 0392 6003100
  2. “Geleceğe Yürüyoruz” diyerek bizi karanlığa sürükleyen, AKP’nin Cumhurbaşkanlık koltuğuna oturttuğu Sn. Ersin Tatar – Tel: 0392 22 83 444
  3. “İktidar Bizim İşimiz” diyen Başbakan Faiz Sucuoğlu – Tel: 0392 6011000 (dahili hat: 1100-1101)
  4. “Elektrik Kurumunu zarara uğratanları açıklayacağım” diyen Maliye Bakanı Sunat Atun - Tel: 0392 2273626 – 22 86833
  5. Kirli yakıt getirterek Teknecik Santrali’ndeki jeneratörleri çökerten Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı – Tel: 0392 601 1500

 

Saygılarımızla,

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