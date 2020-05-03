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KTÖS Eylem kararı aldı !

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KTÖS Eylem kararı aldı !
KTÖS Eylem kararı aldı !

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) eylem kararı aldıklarını açıkladı. KTÖS’ten yapılan yazılı açıklamada, “Hiçbir bilimsel veriye dayanmadan, uzmanları ve hekimleri dışlayarak önlem almadan okulları açmayı reddediyoruz” denilerek, 4 Mayıs tarihinde genelge ile test yapılmadan okullarda göreve çağrılan yöneticilerin okul çalışanları ile birlikte test yapılıncaya kadar okul mesai saatleri içerisinde okula gitmeyip eylemde olacakları duyuruldu.

KTÖS’ten yapılan açıklama şöyle:

UBP-HP Hükümeti 4 Mayıs’tan itibaren kademeli bir açılım yapma kararını aniden değişerek hemen hemen tüm sektörleri açma kararı üretmiştir.

Hekim örgütlerinin ve bilimsel çevrelerin tüm uyarılarına rağmen alelacele böyle bir açılıma gidilmesinin temel nedeni tamamı ile ekonomik sebeplere bağlı olup, alınan bu karar siyasidir. Hükümet kapalı işyerlerine ve emekçilere 1500 TL’yi vermemek için yanlış olan bu kararı üretmiştir.

Dünya sağlık örgütü ve hekim örgütlerimiz aşamalı ve kontrollü bir açılım talep ederken UBP-HP Hükümeti okulları da açmak için kolları sıvamıştır. Covid-19 insanoğlunun yeni tanımış olduğu bir hastalık türü olup halen etkileri tam olarak bilinmemektedir. Hastalık geçirenlerde yan etki olarak kısırlık ve iç organ yetmezliği gibi kalıcı etkiler bıraktığı yeni yeni ortaya çıkarken, hiçbir önlem almadan okulları açmak tam bir cinayettir. Eğitim Bakanlığı’nın okulları açmak istemesinin temel nedeni başta kolej giriş sınavı olmak üzere yarışmacı sınavları yapmak ve açılan işyerlerine giden velilerin çocuklarını okullarda tutmaktır.

Hiçbir bilimsel veriye dayanmadan, uzmanları ve hekimleri dışlayarak önlem almadan okulları açmayı reddediyoruz. Bu çerçevede ilk aşama olarak okul çalışanları ve okul yöneticilerimize test yapılmasını, okulların genel dezenfektasyonunu ve okulların ihtiyacı olan genel temizlik malzemelerinin okullara acilen gönderilmesini talep ediyoruz. Bununla birlikte 4 Mayıs tarihinde genelge ile test yapılmadan okullarda göreve çağrılan yöneticilerimizin okul çalışanları ile birlikte test yapılıncaya kadar okul mesai saatleri içerisinde okula gitmeyip eylemde olacaklarını tüm kamuoyuna duyururuz.

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