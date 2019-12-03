KTÖS, Gazimağusa’da özel gereksinimli bireyler için etkinlik gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobilciler Derneği, Doğacı Offroad Derneği ve DAÜ ZÖEL Eğitim Bölümü’nün destek verdiği “Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok” etkinliğinde arabalarla DAÜ çemberinden Özel Eğitim Merkezi’ne taşınan özel gereksinimli öğrenciler yol boyunca belli aralıklarla durarak, esnafa karanfil dağıttı.

Etkinlik öncesinde KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil basın açıklama yaptı. KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş de özel gereksinimli bireylere yönelik 18 maddeden oluşan talepleri okudu.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkede engellilerin yaşadığı sıkıntıların ve çektikleri cefanın neler olduğu konusunda farkındalık yaratmak için birtakım etkinlik organize ettiklerini kaydetti.

Elcil, yıllardır bugünün önemine vurgu yaparak, engellilere daha fazla önem gösterilmesi ve yasal düzenlemeler konusunu gündeme getirmelerine rağmen ülkeyi yönetenlerin bu konuda duyarsız kalmaya devam ettiklerini öne sürdü.

Şener Elcil, sadece acıma duygusuyla hareket edildiğini, bugüne dair güzel sözler söylendiğini, güzel birtakım açıklamalar yapıldığını ancak mağduriyetlerin devam ettiğine işaret ederek, istenirse söz konusu sıkıntıların üstesinden kolayca gelinebileceğini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın dün kendileriyle temas kurarak, Özel Eğitim Yasası’nın geçirilmesiyle ilgili sürecin başlatılacağına dair bilgi paylaştığını kaydeden Elcil, “Umarım ciddidirler ve bu ciddiyetlerini korurlar. Biz yasal düzenlemeler ve engelli bireylerin eğitim almaları ve hayatın her alanında görünür olmaları için iş yaşamında hak ettikleri yeri alabilmeleri için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız” dedi.

Ülkede 200’ün üzerinde özel eğitim öğretmeninin işsiz olduğunu ve ihtiyaç olmasına rağmen istihdam edilmediklerini söyleyen Elcil, “Bu da devletin yanlışıdır. Okullarda bu arkadaşlarımıza ihtiyaç var. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenci sayısı her gecen gün artıyor. Bir şekilde kadrolayıp çocuklara hizmet vermesi bizim için önemlidir” dedi.

Çocukların özel okullara muhtaç edildiğini savunan Elcil, “Bunlar doğru şeyler değildir. Hükümet edenlerin bu kondu adım atması ve doğru noktada hükümetin sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Asli görev devletindir. Bu konuda devlet ve devleti yönetenler suçludur” dedi.

Özel eğitimin normal eğitimden daha fazla ihtimam gösterilmesi gereken bir alan olduğunu kaydeden Elcil, bu konuda hükümet edenleri göreve ve sorumluluğa davet etti.

MAVİŞ

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş de, KTÖS olarak yıllardır özel gereksinimli bireylerin eğitim yasası ve öğretmenlerinin kadrolarının arttırılması için mücadele verdiklerin belirterek, bu yıl farklı bir etkinlikle seslerini duyurmak istediklerini söyledi. Daha çok toplumun içerisine girerek hayatı paylaşmak etiketiyle vatandaşlara karanfil dağıtarak, dikkat çekmeye çalıştıklarını kaydeden Maviş, siyasilere, bugüne dikkat çekip, özel eğitim alanını, mağduriyet üzerinden istismar etme eleştirisinde bulundu.

Maviş, sendika olarak özle eğitimli bireylerin haklarının daha ileriye götürülmesi için yapılmasına yönelik 18 maddeyi şu şekilde özetledi:

“Özel gereksinimli bireyler için parasız, bilimsel, demokratik, nitelikli, eşit ve erişilebilir bir eğitim; Özel eğitim merkezlerimize öğrenci sayısı atölye sayısı ve sundukları hizmetler dikkate alınarak okul bütçesi oluşturulmasını; Özel kurumlara değil, kamusal özel eğitim okullarına kaynak aktarılmasını; Çağdaş bir eğitim programı, öğrenci sayısına göre öğretmen istihdamı, okulların altyapı ve teknolojik donanımlarının yeterliliğini; Erken tanının devlet tarafından gerçekleştirilmesini; Özel gereksinimli bireylerin yaşam boyu eğitime ücretsiz erişimini; Özel gereksinimli bireylere ve ailelerine ücretsiz olarak, çocukları ile ilgili konularda (psikolojik, terapi vb.) gerekli desteğin sağlanması; Özel gereksinimli bireylerin istihdamını; Türkiye’den gelen özel eğitim öğretmenlerinin emeğine teşekkür edilerek, bu uygulamanın durdurulmasını; Özel eğitim öğretmeni ihtiyacının KHK tarafından açılacak kadrolar ile tamamlanmasını ve orta eğitim için de özel eğitim öğretmeni kadrolarının açılmasını; Özel eğitim okullarımızda özel ders öğretmenleri ( Resim, Müzik, Beden Eğitimi) ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanların istihdam edilmesini; ’Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasa Taslağının hayata geçirilmesini; Eğitim Bakanlığı altında Özel Eğitim Dairesi’nin hayata geçirilmesini; Öğretmenler Yasası içerisinde yer alan özel eğitim öğretmenlerinin hak ve sorumluluklarının geliştirilmesini; Özel gereksinimli bireyler için ‘Engelsiz Okul Modeli’ ve buna bağlı olarak engelsiz okul standartları ve performans göstergeleri için bir an önce çalışmalar başlatılmasını; Teknoloji tasarım (atölye) öğretmeni istihdamı; Özel eğitimde stratejik planlamanın yapılması; Herkes için engelsiz ve evrensel tasarım modelinin benimsendiği yaşam alanlarının oluşturulmasını istiyoruz.”

GÖREN

Doğacı Offroad Derneği Başkanı Atilla Gören de Gazimağusa Özel eğitim Merkezi’nden gelen istek üzerine seve seve etkinliğe katıldıklarını belirtti.

Gören, birçok üyenin mesai saatinde işlerini bırakarak etkinlikte yer aldığını vurgulayarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelsiz bir yaşam konusunda farkındalık yaratılmasına katkı koymak istediklerini dile getirdi.