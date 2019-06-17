KTÖS Genel Sekreteri Elcil Türkiye yetkililerinin açıklamalarını eleştirdi

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, izlenen siyasetin “kabul edilemez önerilerle Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğüne oynamak” ve “adanın tümüne sahip olmak” olduğunu ifade etti.

Yetkililerin yaptığı açıklamaların, samimiyetten uzak, tamamen Türkiye’nin çıkarlarını gösteren açıklamalar olduğunu savunan Elcil, “Kıbrıs Türk toplumunun haklarından bahsetmek, tüm Kıbrıslılara saygı göstermekten geçer.”dedi.

Elcil, Kıbrıs’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine siyasi malzeme yapılmaya çalışıldığını da söyledi