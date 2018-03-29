KTÖS Genel Sekreteri Elcil’den, Erdoğan'a eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Varna’da yapılan Avrupa Birliği Türkiye zirvesi sonrası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaları eleştirdi. Elcil'in açıklaması şöyle:

"Varna’da yapılan Avrupa Birliği Türkiye zirvesi sonrası Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar, Türkiye’nin Kıbrıs Türk toplumunu rehine olarak tutma ve adamızın kuzeyini Türkiye’nin kolonisi yapılması politikalarının devam edeceğini göstermektedir.

“Kıbrıs’ta bir adım önde olacağız” diyerek dayatmalarla çözüm yapmaya çalışan Sn. Erdoğan ve AKP Hükümeti, 2004 yılındaki referandumda Kıbrıslı Türklerin “%65 evet ini” kullanarak çözüme değil çözümsüzlüğe katkı koymuştur.

Annan Planı referandumu sonrası adamızın kuzeyindeki kolonileşme çalışmalarına hız verilmiştir. AKP yandaşı sermaye gruplarının adaya sömürü maksatlı yatırım yapmasına hız verilirken, nüfus taşıyarak vatandaşlık dağıtma ve Sunni İslam baskıları her alanda sürmektedir. Kıbrıslı Türklere güvenmeyen bu anlayış, nüfusu değiştirerek kendine itaat eden bir yönetim ve nüfus oluşturma peşindedir. Kıbrıslı Türklerin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki eşit ortaklık statüsü öne sürülerek şimdi de Kıbrıs’ın doğal kaynaklarına göz dikilmiştir.

Her fırsatta Kıbrıslı Türklerin uluslararası antlaşmalarından kaynaklanan haklarının arkasına saklanan TC’li yöneticilerin temel talebi adanın bütününe sahip olmaktır. AB’nin Türkiye’ye göz yumması sonucu AB vatandaşı Kıbrıslı Türkler’in adanın kuzeyinde toplumsal varlık sorunu yaşamalarının temelinde AKP’nin yayılmacı politikaları yatmaktadır.

Kıbrıslı Türkler ile siyasi eşitler düzeyinde ilişki kurmaktan kaçınan TC yetkililerine Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bozulan anayasal nizamını tekrardan tesis etmek ve toprak bütünlüğünü korumak için burada bulunduklarını hatırlatır, Kıbrıs Türk toplumuna ve uluslararası antlaşmalara saygı gösterdiğiniz ölçüde saygı göreceğinizi vurgularız.

Saygılarımızla.

Şener Elcil

KTÖS Genel Sekreteri"