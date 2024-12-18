KTÖS Genel Sekreteri Maviş, ETUCE Genel Kurulu’nda "Kıbrıs Ülke Temsilcisi" oldu

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, 2024-2026 döneminde Kıbrıs’taki eğitim sendikalarını ve üye öğretmenleri ETUCE’de temsil edecek.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Avrupa İşçi Sendikaları Eğitim Komitesi (ETUCE) Genel Kurulu’nda, "Kıbrıs Ülke Temsilciliği" görevine getirildi.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, 26-27 Kasım’da, Karadağ’ın Budva şehrinde "Sosyal Bir Avrupa'da Kamu Eğitiminin Geleceği İçin Mücadele" ana teması ile yapılan ETUCE Genel Kurulu’nda, eğitimdeki zorluklar ve kamu eğitiminin geleceği tartışıldı, yeni temsilciler seçildi.

Genel Kurul’a, Kıbrıs’tan KTÖS, DAÜ-SEN, KTOEÖS, POED ve OELMEK temsilcileri de katıldı.

Genel Kurul’da, ETUCE Eski Başkanı Larry Flannigan, eğitimin kamu yararı ve insan hakkı olduğunu vurgulayarak sendikaları sosyal adalet, eşit fonlama ve öğretmenlerin çalışma koşullarında iyileştirmeler için mücadele etmeye çağırdı. Flannigan ayrıca, Avrupa genelinde öğretmenlerin statüsünü güçlendirmeyi amaçlayan Eğitim Enternasyoneli kampanyası “Kamuya Açılın!”a (Go Public!) da dikkat çekti.

Avrupa genelinde aşırılığın yükselişinin de vurgulandığı toplantıda, demokrasi ve hoşgörüyü teşvik etmede eğitimin rolünün önemi belirtildi ve çeşitliliği kutlamanın ve nefret siyasetine karşı konulması gerekliliğinin altı çizildi.

ETUCE LİDERLİK GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ VE SEÇİMLERİ YAPILDI

Yeni ETUCE Başkan’ının, 6 Başkan Yardımcısı’nın, ETUCE Avrupa Direktörü’nün ve ETUCE’nin ülke temsilcilerinin seçildiği Genel Kurul’da, KKTC'de ve Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren tüm eğitim sendikaları ile ETUCE’nin yaptığı özel bir anlaşma çerçevesinde, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş 2024-2026 döneminde Kıbrıs’taki eğitim sendikalarını ve onlara bağlı üye öğretmenleri ETUCE’de temsil edecek.