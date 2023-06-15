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KTÖS Genel Sekreteri Maviş, Kimliksizler’in 17 Haziran Cumartesi günü yapacağı eyleme destek verdiklerini belirtti

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KTÖS Genel Sekreteri Maviş, Kimliksizler’in 17 Haziran Cumartesi günü yapacağı eyleme destek verdiklerini belirtti
KTÖS Genel Sekreteri Maviş, Kimliksizler’in 17 Haziran Cumartesi günü yapacağı eyleme destek verdiklerini belirtti

KTÖS Genel Sekreteri Maviş, Kimliksizler’in 17 Haziran Cumartesi günü yapacağı eyleme destek verdiklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), "Kimliksizler"in cumartesi günü yapacağı eyleme destek vereceklerini açıkladı.

KTÖS’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit kurucu ortağı olan Kıbrıslı Türk toplumunun müzakere süreçlerinden bağımsız olarak, Avrupa Birliği vatandaşı olduklarını belirterek, en temel haklara dahi erişim noktasında sıkıntıların devam ettiğini kaydetti.

Avrupa Birliği toprağında Avrupa vatandaşları olarak, AB'nin sosyal, eğitsel ve kültürel birçok programına doğrudan ulaşamadıklarını söyleyen Maviş, toplumsal haklara kolektif erişimde genişleme sürecinde olan ülkelerin bile gerisinde kaldıklarını ifade etti.

Maviş, karşılaşılan önemli sorunlardan birinin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin yaptığı evlilikler ve bu evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı, dolayısıyla da AB vatandaşlığı alamaması olduğunu kaydetti.

Burak Maviş, dokuz sendikanın maddi/manevi sorumluluğunu üstlendiği Eda Hançer Akkor’un “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamama sorunu” ile ilgili açtığı davanın istinaf mahkemesine (supreme court) devam ettiğini hatırlatarak, davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıma konusunda tüm sendikaların kararlı olduklarını kaydetti.

Maviş, sendikaların izlediği hukuki yolun yanında hak mücadelesi veren Kimliksizler, Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi ve AB Milletvekili Niyazi Kızılyürek’in girişimlerini de takip ettiklerini belirterek, AKEL’in önerilerinin de yerinde olduğunu ifade etti. Maviş, geldiğimiz noktada Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, adanın güneyindeki ilerici örgütler, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kurumların da Kıbrıslı Türklerin yaşadığı sorunların çözümüne daha fazla dahil olması gerektiğini vurguladı.

Burak Maviş, "Bir bireyin kiminle evleneceğine devletlerin karar vermediği gibi, bir bireyin anne ve babasını belirleme hakkı da yoktur” diyerek, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olan Kıbrıslı Türklerin yaptığı evlilikler ve bu evliliklerden doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamama sorunu ile ilgili Kimliksizler’in 17 Haziran Cumartesi günü yapacağı eyleme destek verdiklerini belirtti.

Maviş, Kıbrıslı Türklerin de Avrupa Birliği programlarına katılımını sağlama çabalarının hızlandırılması gerektiğine vurgu yaparak, bu yönde temaslara devam edeceklerini ifade etti.

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