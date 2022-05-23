KTÖS Genel Sekreterliği'ne Burak MAVİŞ getirildi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın 21 Mayıs Cumartesi 2022 tarihinde gerçekleştirilen 43. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda 2022-2025 dönemi için seçilen Haysiyet Divanı, 30 kişilik Yönetim Kurulu ve oluşturulan yeni Yönetim Kurulu tarafından oylanarak göreve getirilen Sendika Başkanı ve 7 kişilik Yürütme Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.
Yönetim ve Yürütme Kurulu
- Mustafa Baybora (Başkan)
- Burak Maviş (Genel Sekreter)
- Süleyman Gelener (Eğitim Sekreteri)
- Erdoğan Emiroğulları (Mali Sekreter)
- Akgün Kaçmaz (Örgütlenme Sekreteri)
- Uğur Erilen (Basın-Yayın ve Propaganda Sekreteri)
- Mebruke Diren (Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri)
- Hamide Avcıbaşı (İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri)
- Ali Kozok
- Aliye Kaya
- Alper Çelebi
- Burçin Karabaşak
- Çağrı Akgür
- Derman Paça Aligüllü
- Erdal Şanlıdağ
- Gözde Atakan
- Hasan Belen
- Hüseyin Bozalanlar
- Mehmet Beteri
- Melek Arıca
- Müge Evram
- Murat Dağman
- Mustafa Dağman
- Neriman Soral Tayfunoğlu
- Saffet Aşaroğlu
- Sevgi Erhalaç
- Sevşen Dandana Özerce
- Tanju Üngör
- Tolga Karadağlı
- Zehra Kazma
Haysiyet Divanı
- Fatma Kükrer
- Halil Kara
- Sadık Azimli
- Ulus Burçaklı
- Yılsay Barlasoğlu
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