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KTÖS Genel Sekreterliği'ne Burak MAVİŞ getirildi

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KTÖS Genel Sekreterliği'ne Burak MAVİŞ getirildi
KTÖS Genel Sekreterliği'ne Burak MAVİŞ getirildi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın 21 Mayıs Cumartesi 2022 tarihinde gerçekleştirilen 43. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan oylama sonucunda 2022-2025 dönemi için seçilen Haysiyet Divanı, 30 kişilik Yönetim Kurulu ve oluşturulan yeni Yönetim Kurulu tarafından oylanarak göreve getirilen Sendika Başkanı ve 7 kişilik Yürütme Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.  

Yönetim ve Yürütme Kurulu

  1. Mustafa Baybora (Başkan)
  2. Burak Maviş (Genel Sekreter)
  3. Süleyman Gelener (Eğitim Sekreteri)
  4. Erdoğan Emiroğulları (Mali Sekreter)
  5. Akgün Kaçmaz (Örgütlenme Sekreteri)
  6. Uğur Erilen (Basın-Yayın ve Propaganda Sekreteri)
  7. Mebruke Diren (Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri)
  8. Hamide Avcıbaşı (İnsan Hakları ve Eşitlik Sekreteri)
  9. Ali Kozok
  10. Aliye Kaya
  11. Alper Çelebi
  12. Burçin Karabaşak
  13. Çağrı Akgür
  14. Derman Paça Aligüllü
  15. Erdal Şanlıdağ
  16. Gözde Atakan
  17. Hasan Belen
  18. Hüseyin Bozalanlar
  19. Mehmet Beteri
  20. Melek Arıca
  21. Müge Evram
  22. Murat Dağman
  23. Mustafa Dağman
  24. Neriman Soral Tayfunoğlu
  25. Saffet Aşaroğlu
  26. Sevgi Erhalaç
  27. Sevşen Dandana Özerce
  28. Tanju Üngör
  29. Tolga Karadağlı
  30. Zehra Kazma

Haysiyet Divanı

  1. Fatma Kükrer
  2. Halil Kara
  3. Sadık Azimli
  4. Ulus Burçaklı
  5. Yılsay Barlasoğlu

     

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