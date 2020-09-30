  • BIST 1.138
  • Altın 471,561
  • Dolar 7,7512
  • Euro 9,0653
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1170 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 21kişi taburcu edildi

KTÖS Grev kararı aldı!

» »
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın 08:00-09:20 saatleri arasında tüm ana sınıflar ve anaokullarında (4 yaş ve 5 yaş) uyarı grevinde olacağını açıkladı.
KTÖS Grev kararı aldı!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) yarın 08:00-09:20 saatleri arasında tüm ana sınıflar ve anaokullarında (4 yaş ve 5 yaş) uyarı grevinde olacağını açıkladı. Sendika çocukları korumak için velileri okul öncesi eğitim çağında olan çocuklarını okullara göndermemeleri çağrısı yaptı.

Okul öncesi eğitimin dönüşümsüz olmasının yanlış olduğunu savunan sendika, greve gerekçe olarak bunu gösterdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, COVID 19 vaka sayısında yaşanan azalmayla birlikte okulların dönüşümlü olarak eğitime başlaması kararına olumlu baktıklarını ancak okul öncesi eğitim faaliyetlerinin dönüşümsüz başlaması kararının yanlış olduğunu savundu.

KTÖS, yarın saat 11.00'de Sağlık Bakanlığı önünde Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı "Okul öncesi öğrencilerinin tam zamanlı okula gitmesi" kararı konusunda basın toplantısı düzenleyeceğini de duyurdu.

Elcil yazılı açıklamasında, grevin, çocuklar ve öğretmenlerin sağlığını tehlikeye atmamak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın açılma kararını değiştirmesine fırsat verebilmek için gerçekleştirileceğini belirtti.

“OKUL ÖNCESİ EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DÖNÜŞÜMSÜZ OLMASI YANLIŞ”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, ülkeye karantinalı girişlerin başlaması sonucu Covid-19 vakalarının azalması ile okulların 1 Ekim tarihinden itibaren öğretim faaliyetlerine dönüşümlü olarak başlamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini belirtti. 

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin okul öncesi eğitim faaliyetlerinin dönüşümsüz olması kararının ise yanlış olduğunu savunan Elcil, “Bu kararın hangi bilimsel veriye göre alındığını ortaya koymayan komite Eğitim Bakanlığı’nın hazırlıkları konusundaki eksikliklerini ve okullarımızın alt yapısındaki çarpıklıkları dikkate almadan bu kararı ürettiğinden, okul öncesi eğitim sınıflarında tam bir keşmekeş yaşanacaktır” iddiasında bulundu.

Elcil, bununla birlikte kalabalık ve küçücük sınıflarda ders yapmanın çocukların ve öğretmenlerin hayatını tehlikeye atacağını ve Covid-19’a davetiye çıkaracağını kaydetti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTGB: Seçim Atmosferinde Basın Mensuplarını Hedef Göstermekten Vazgeçin30 Eylül 2020 Çarşamba 15:32
  • Sibel Siber’den ‘yeni siyasi parti’ açıklaması30 Eylül 2020 Çarşamba 14:45
  • DSİ’den Su Temin Projesi açıklaması: Çalışmalara cuma sabahı başlama planlanıyor30 Eylül 2020 Çarşamba 14:38
  • Tüm okul öncesi okullar yarın tam zamanlı açılıyor30 Eylül 2020 Çarşamba 14:33
  • Lefkoşa'da darp30 Eylül 2020 Çarşamba 14:29
  • Erhürman:İrade Lefkoşa'da30 Eylül 2020 Çarşamba 14:24
  • Katle teşebüüs zanlısı hakkında karar30 Eylül 2020 Çarşamba 14:15
  • EL-SEN'den grev kararı!30 Eylül 2020 Çarşamba 14:03
  • Başbakan Tatar Ankara Ziyaretinin Son Derece Yararli Geçtiğini Belirtti Ve Vurguladi:30 Eylül 2020 Çarşamba 12:46
  • Vakkas Altınbaş, mahkeme emri ile yurtdışına çıkabilecek...30 Eylül 2020 Çarşamba 12:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti