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SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

KTÖS Greve çıkacağı okulları açıkladı

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KTÖS Greve çıkacağı okulları açıkladı
KTÖS Greve çıkacağı okulları açıkladı

Eğitim Bakanlığı birçok konuda okullara ve öğretmenlere destek verme konusunda yetersiz kalmış, yetersizliğini örtmek için suni gündemler yaratarak, okulların gerçek sorunlarını toplumun odak noktası yapmak yerine, eğitimin gerçek gündemini değiştirmek için yaz aylarındaki tepkiler sonucu aylardır buzdolabında bekleyen Öğretmenler Yasası Değişiklik Tasarısı’na sarılmıştır.

Gerçek eğitim gündemlerimizden biri deprem risk raporu ve okul güvenliğidir.

Okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için 26 Mayıs Cuma günü saat 08:00-11:00 saatleri arasında yayınlanan deprem risk raporu sonrası öncelikli olmalarına rağmen ileri tetkikleri yapılmamış 12 okulumuzda grevde olacağımızı, saat 11:00’de Değirmenlik İlkokulu önünde “Okul Güvenliği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimizi” temalı basın toplantısı düzenleyeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

 

GREVDE OLACAK OLAN OKULLAR LİSTESİ

  1. Alaniçi İlkokulu
  2. Arabahmet İlkokulu
  3. Değirmenlik İlkokulu
  4. Karakol İlkokulu
  5. Konuklar İlkokulu
  6. Lefke İstiklal İlkokulu
  7. Mormenekşe İlkokulu
  8. Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu
  9. Şht. Tuncer İlkokulu
  10. Yeni Erenköy İlkokulu
  11. Yeniboğaziçi İlkokulu
  12. Zümrütköy İlkokulu
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