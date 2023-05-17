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KTÖS Greve Gidiyor

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KTÖS Greve Gidiyor
KTÖS Greve Gidiyor

Eğitim Bakanı’nın tutum ve tavırlarında değişiklik olmadığını ve  öğretmenlere saldırılarını devam ettirdiklerini gördük.

 

Okullarımızda ve eğitimde devam eden onlarca sorun varken öğretmene  saldıran ve kaosa oynayan anlayışla mücadeleye devam edeceğiz.

 

Bu bağlamda 18 Mayıs Perşembe (YARIN) tüm bağımsız okul öncesi kurumlarında GREV olacaktır.

 

 

Saat 11:00’de Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu önünde toplanıp eylem ve basın açıklaması yapacağız.

 

 

Saat 09.00-12.00 saatleri arasında grevde olacak okul öncesi kurumları:

 

  1. Fazıl Plümer Anaokulu
  2. Gaziköy Anaokulu
  3. Gülen Yüzler Anaokulu
  4. Lefkoşa Vakıf Anaokulu
  5. Yenicami Anaokulu
  6. Yeni Yüzyıl Anaokulu
  7. Alasya Vakıf Anaokulu
  8. Gazimağusa Maarif Anaokulu
  9. Şht. Mustafa Kurtuluş Anaokulu
  10. Şht. Özdemir Anaokulu
  11. Alsancak Anaokulu
  12. Beylerbeyi Anaokulu
  13. Girne Maarif Anaokulu
  14. Karakum Anaokulu
  15. Lapta Anaokulu
  16. Osman Türkay Anaokulu
  17. Pınarbaşı Anaokulu
  18. Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu
  19. Kalkanlı Anaokulu
  20. Portakal Çiçekleri Anaokulu
  21. İskele Maarif Anaokulu
  22. Gaziveren Anaokulu
  23. Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu

 

Saygılarımızla.

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