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KTÖS Grevi Erteleme Kararı Aldı

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KTÖS Grevi Erteleme Kararı Aldı
KTÖS Grevi Erteleme Kararı Aldı

İşte açıklama!

Dayatma protokollerle gündeme gelen, hiçbir pedagojik ve bilimsel zemini olmayan, kamusal eğitimi gözden çıkaran, sermayeye hizmet etmekten başka bir amaç gütmeyen Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesinin ertelendiği tarafımıza iletilmiştir.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin kapatılmasını ve öğretmenlerin özlük haklarını hedef alan Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin yarın gerçekleştireceği toplantıda görüşülmeyeceği ve ileri bir tarihte gündeme getirileceği Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve ilgili komitenin başkanı Özdemir Berova tarafından Kıbrıs Postası’na açıklanmıştır.

Akabinde, konuyla ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, söz konusu yasa tasarısı üzerinde İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin yarın yapmayı planladığı görüşmenin doğan tartışmalardan dolayı ileri bir tarihe ertelendiğini ifade etti.

Bu bağlamda 4 Mayıs Perşembe günü 09:00 itibariyle tüm ilkokul, anaokul ve özel eğitim okullarında yapacağımız genel grevimizi ilgili yasa tekrar gündeme gelene kadar askıya aldığımızı kamuoyuna duyururuz.

Öğretmenlerin ve toplumun nitelikli kamusal eğitim beklentisi gündemiyle sendikal sorumluluğumuzu yerine getirecek, öğretmen haklarını savunmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla,

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