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KTÖS: Hayat Pahalılığı her ay ödenmeli

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KTÖS: “Asgari ücret dahil, maaş ve ücretlere geçek rakamlar üzerinden her ay HP ödeneği verilmeli”
KTÖS: Hayat Pahalılığı her ay ödenmeli

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, Kıbrıs Türk toplumunun ağır ekonomik koşullar ile karşı karşıya kaldığını dile getirerek, vatandaşın alım gücünün korunması için adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Baybora yaptığı yazılı açıklamada, “Kaynakların eşit ve adil kullanımı noktasında bürokratik sorumsuzluklar vardır. Kayıt dışılıkla mücadele edilerek yeterli vergi toplanması ve süper zenginlerden servet vergisi alınması ile toplumun ekonomik koşulları iyileştirilebilir” dedi, UBP-DP-YDP Hükümeti’ni istifaya davet etti.  

Yapılan açıklama şöyle:

"Kıbrıs Türk toplumu tarihinin en ağır ekonomik koşullarıyla karşı karşıya bulunmaktadır. Toplumun büyük bir kesimi her geçen gün yoksullaşırken satın alma gücü de azalmaktadır. Vatandaşın yoksullaşması karşısında çare üretmesi gereken UBP-DP-YDP hükümeti ise her gün danışman ve siyasi atamalar yapmaktadır.

Tasarruf tedbirlerinden bahseden UBP-DP-YDP hükümeti toplumu düşünmemenin yanında temsil de etmemektedir. Gayri meşru hükümetin varlık nedeni yandaşlarına ve kendilerine menfaat sağlamanın ötesine geçmemektedir.

Vatandaşın alım gücü korunmalı

Sürekli artan fiyatlar karşısında çalışanların maaş ve ücretleri yetersiz kalmaktadır. Hiper enflasyon yaşadığımız bu dönemde tüm ücretlilerin satın alma gücünün bir nebze de olsa korunabilmesi maaş ve ücretlere geçek rakamlar üzerinden her ay hayat pahalılığı ödeneği verilmesinin yanında, düşük ücretli çalışan ve emeklilerin maaşlarının artırılması gerekmektedir. Üretim ve küçük esnaf desteklenmelidir.

Yeterli kaynak mevcut, siyasi sorumsuzluk sorun

Bu ülkede yeterli kaynak mevcuttur.  Kaynakların eşit ve adil kullanımı noktasında bürokratik sorumsuzluklar vardır. Kayıt dışılıkla mücadele edilerek yeterli vergi toplanması ve süper zenginlerden servet vergisi alınması ile toplumun ekonomik koşulları iyileştirilebilir.

Merkez Bankası’nın karı 506,5 milyon TL’ye yükselmiştir. Maliye’nin bütçesi 499,8 milyon TL “fazla” vermiştir. “TC Yardım ve Kredileri” başlığı altında gösterilen bütçe kalemi hala “sıfırda” olmasına rağmen, ayaklarımız üstünde durabiliyoruz.

Ülke kaynaklarını kendilerine ve siyasi yandaşlarına kullanan UBP-DP-YDP hükümeti hemen istifa ederek toplumun önünü açmalıdır."

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