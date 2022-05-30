KTÖS: Hızla fakirleşiyor, yoksullaşıyoruz

Yapılan açıklamada "Türk Lirası kullanmanın yarattığı olumsuzluklar nedeniyle, etkisi uzun süre hissedilecek bir şekilde hızla fakirleşiyor, yoksullaşıyoruz" denildi.

İşte açıklamanın tamamı:

Türk Lirası kullanmanın yarattığı olumsuzluklar nedeniyle, etkisi uzun süre hissedilecek bir şekilde hızla fakirleşiyor, yoksullaşıyoruz.

Türk Lirasının değer kaybı, muazzam zamlar ve enflasyonun yıkıcı etkisi alım gücümüzde “kelebek etkisi" yaratmakta, sahibi olmadığımız milli paranın %88’e ulaşan yıllık enflasyon vergisi boynumuza asılı durmaktadır.

Benzin, tüp gaz, elektrik ve temel gıda maddelerine yapılan zamlar sonrasında maaş ve ücretler erimiştir. Alım gücümüz adanın güney yarısı ile karşılaştırıldığında üç kat gerilemiştir.

Vatandaşı, arabasına nasıl benzin koyup işe nasıl gideceğini, fahiş elektrik kullanım fiyatları nedeniyle sıcaklardan nasıl korunacağını, market alışverişini nasıl ucuza getireceğini düşünür hale düşürenler kendinden utanmalıdır. Kıbrıs Türk Toplumu böyle bir yönetimi hak etmemektedir.

Vatandaşın alım gücünü korumanın formülü açıktır. Stabil bir muhasebe birimi kullanılması, Kamu ve özelde çalışan tüm ücretlilere hayat pahalılığının gerçek rakamlar üzerinden iki ayda bir ödenmesi gereklidir. Asgari ücretin en düşük memur maaşı seviyesine getirilmesi ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyat artışının olmaması, toplumu koruyabilecek ekonomik araçlardır.

Hükümet ortakları sözde teslimiyet protokolünün eylem planı ile ilgilenmek yerine, ekonomik sorunlara çözüm üretmek için çalışmalıdır.

Kamuda ve özelde çalışan emekçilerinin alım gücünü koruyabilmesi için alternatif önerilerimiz geçerliliğini korumaktadır. Bu önerilerin hayata geçirilmesi için sendikalar ile birlikte mücadeleye devam edeceğiz.