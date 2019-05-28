KTÖS: Hükümet bozma ve kurma kararları Hala Sultan Camii’nde alınıyor

Emel Tel yaptığı yazılı açıklamada, “hükümet bozma ve kurma kararları Hala Sultan Camii’nde alınırken, şimdi de kitap fuarı adı altında misyonerlik faaliyetlerinin de Hala Sultan ismi ile anıldığını” ifade etti.

Tel, KKTC’deki yayın evleri dışlanarak ve vakıfların paraları kullanılarak kitap fuarı adı altında Adalet ve Kalkınma Partisi propagandası yapıldığını dile getirdi

Tel, “ Kıbrıs’taki yayın evleri KDV, vergi, taşımacılık, Ticaret Odası’na üyelik gibi birçok yaptırımı yerine getirmek zorunda iken, kitap fuarı adı altında AKP propagandası için Türkiye’den gelen firmalara ayrıcalık yapılması siyasetteki çifte standardı ortaya koymaktadır. Kıbrıs’taki yayın evleri AKP’nin siyasi hedeflerine alet edilerek açıkça din istismarı ve misyonerlik yapılmaktadır” dedi

Tel, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ni de alet olduğu gerekçesiyle eleştirdi.