KTÖS: Hükümet koltukta kalma uğruna laik eğitim sistemi ve kurumlarımızı Türkiye'ye peşkeş çekmiştir”

“Varlığımızı, kimliğimizi, laik eğitim sistemi ve yaşam biçimimizi korumakta kararlı olduğumuzu vurgularız” diyen Maviş, pakete karşı duran tüm sendika ve örgütlerle birlikte bu yönde ortak mücadele edeceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik paketler ve TC-KKTC eğitim/kültür iş birliği protokolleri ile nasıl başa çıkacağını birçok defa deneyimlediğini belirten Maviş, “İlk mali ve iktisadi protokol 1986, ilk eğitim/kültür protokolü 1995 yılında imzalandı. Altına imza konulan hiçbir protokol bizi ileri taşımadı, hayatımızı kolaylaştırmadı, varlıklarımızın elden çıkmasına neden oldu. Protokolün altına imza koyan hükümetler o koltuklara tutunamadı” dedi.

Maviş, KTÖS adına yazılı açıklama yaparak, protokol ve mutabakat zaptı maddelerini değerlendirdi.

“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN MALI OLAN HİZMETLER ÖZELLEŞTİRİLMEK İSTENİYOR”

Her iki protokolde de bazı alanların devletin kontrolünden çıkarılarak TC elçiliğinin kontrolüne geçmesinin arzu edildiğini söyleyen Maviş, Kıbrıs Türk toplumunun malı olan iletişim hizmetleri, limanlar ve araç-muayene hizmetlerinin özelleştirilmek istendiğini ifade etti.

Enterkonekte sistemiyle Türkiye’den enerji akımının Kıbrıs’a getirilmesi ve KIBTEK’in ayrıştırılarak özelleştirilmesinin gündemde olduğunu belirten Maviş, “Kooperatif Merkez Bankası’nın iştirakleri özelleştirilmek, kredi veren kooperatiflerin ya banka olması ya da hizmetlerinin sınırlandırılması, Göç Yasası çalışanlarına verilen hakların geri alınması, istihdam sayısının azaltılarak, kamunun verimsizleştirilmesi, emekçi, emekli ve sosyal sigortalılardan kesinti yapılarak toplum fakirleştirilmek istendiğini” söyledi.

Eğitim mutabakat zaptının laik eğitim sisteminin din kılıfı altında dönüştürülmek istenmesiyle ilgili olduğunu belirten Maviş, “Okul, KISAV ve Koordinatörlerin inisiyatifine bırakılacak ve olası bir ENSAR Vakfı krizi yaşayacağız. Eğitim sitemimiz içerisinde ilahiyat diye bir vurgunun olmadığını, Eğitim Zaptının eğitimle ilgili tüm yasalara aykırı olduğunu belirtiriz” dedi.

“YIKIM PAKETİ”

Maviş, imzalanan ekonomik paket ve eğitim zaptının Ankara’nın istirdat planlarının devamı niteliğinde olduğunu dile getirerek, “Hükümet koltukta kalma uğruna laik eğitim sistemi ve kurumlarımızı TC devletine peşkeş çekmiştir” dedi

Kıbrıs Türk toplumunun siyasi iradesini gasp etmek, fakirleştirmek, bağımlı kılmak ve toplumsal varlığının yok edilmeye çalışıldığını dile getiren KTÖS Eğitim Sekreteri Maviş, varlığı, kimliği, laik eğitim sistemi ve yaşam biçimini korumakta kararlı olduklarını ve pakete karşı duran tüm sendika ve örgütlerle birlikte bu yönde ortak mücadele edeceklerini belirtti.