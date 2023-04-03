KTÖS: İhalesiz, liyakatsiz işlerden elde ettikleriniz yetmedi mi?

İşte açıklama;

Kıbrıs Türk Toplumu’nun önemli stratejik kurumlarından biri olan KIBTEK, yıllardır AKP ve onun Kıbrıslı Türk işbirlikçileri tarafından işlevsiz hale getirilmek ve peşkeş çekilmek istenmektedir.

Kuruma yatırım yapılmamakta, yeşil enerji politikası geliştirilmemekte, kurum hükümetler tarafından sistemli zarara sokulmaktadır. Faturaları vatandaşın ödediği gerçeğini hatırlatarak, aşağıdaki sorulara cevap beklediğimizi hükümete bildiririz.

Elektrik Kurumu’nu ihalesiz akaryakıt alımından kaynaklı Sayıştay raporlarında 6.7 milyon Dolar, toplamda 12 milyon dolar zarara sokanlar ile ilgili bir yargı süreci var mı?

AKSA’ya yıllık 28 milyon dolar ödeme yerine, yeni santraller kurma planınız var mı?

Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarı’nda ihalesiz alımları 30 katına çıkarmak, su ve elektrik ile ilgili büyük projelerde üç yıl yerine 20 yıllık alımların ihalesiz önünü açmak istemenizin gerçek nedeni nedir?

İhalesiz, liyakatsiz işlerden elde ettikleriniz yetmedi mi?

Kurum çalışanlarının örgütlü sendikası EL-SEN’in kurumun peşkeş çekilmemesi için yürüttüğü mücadeleyi grev yasağı ile engellemeye çalışan hükümeti protesto eder, çalışanların mücadelesini selamlar, yarın saat 10’daki Meclis önündeki eyleme destek verdiğimizi belirtiriz.

Saygılarımızla,

Burak Maviş

KTÖS Genel Sekreteri