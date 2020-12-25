KTÖS ile Basın-Sen, Avrupa Gazetesi’ne ve yazarlarına dayanışmalarını belirtti.

KTÖS ile Basın-Sen, Avrupa Gazetesi’ne ve yazarlarına dayanışmalarını belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir tarafından yapılan ortak açıklamada, “fikirleri baskı ve şiddetle susturmak, temel bir insan hakkı olan söz ve ifade özgürlüğüne saldırmak, totaliter faşist rejimlerin karakteristik özelliğidir” denildi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’ye eleştiriler yöneltilen açıklamada, Türkiye’de binlerce yazar, şair, gazeteci, entelektüel, siyasetçi ve aydının suçsuz yere hapse atıldığı; medyanın susturulduğu; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin suçsuz bulduğu Türkiye vatandaşı kişilerin uyduruk gerekçelerle hapiste tutulmaya devam edildiği iddia edildi.

Açıklamada, Kıbrıslı Türk medya kurumları, gazeteciler ve sivil toplum örgütleri üzerinde baskılarını giderek yoğunlaştıran Erdoğan ve AKP yetkililerinin, Afrika/Avrupa gazetesinin gerçekleri yansıtan muhalif duruşundan rahatsız olduğu; Türkiye’de açılan davalarla sesinin kısılmaya çalışıldığı ileri sürüldü.

KTÖS ile Basın-Sen’in ortak açıklamasında, şunlar da kaydedildi:

“Bilinmelidir ki, ‘zülüm direnişin gıdasıdır’. Kıbrıslı Türkler direnmeye alışkın bir toplumdur. Faşist baskılara asla boyun eğmeyen Avrupa Gazetesi’ne ve yazarlarına dayanışmamızı ifade eder, demokrasi, özgürlük, egemenlik ve barış mücadelesine devam edeceğimizi vurgular olayı uluslararası alana taşıyacağımızı kamuoyuna duyururuz.”