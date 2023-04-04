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KTÖS ile KTOEÖS “Gazimağusa’ya ilahiyat koleji” yapılacağı açıklamasını eleştirdi

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KTÖS ile KTOEÖS “Gazimağusa’ya ilahiyat koleji” yapılacağı açıklamasını eleştirdi
KTÖS ile KTOEÖS “Gazimağusa’ya ilahiyat koleji” yapılacağı açıklamasını eleştirdi

KTÖS ile KTOEÖS Gazimağusa’ya yapılacağı açıklanan ilahiyat kolejini eleştirdi. KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Başbakanlık önünde yaptığı açıklamada, “Bizim, kalbimizde de beynimizde de Atatürk var” dedi. KTOEÖS Genel Başkanı Ozan Elmalı ise temel sorunun basiretsiz, öngörüsüz insanların iktidar sahibi olması olduğunun altını çizdi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokolde yer alan “Gazimağusa’ya ilahiyat koleji” kararını eleştirdi.

Başbakanlık önünde basın açıklaması yapan KTÖS Genel Sekteri Burak Maviş, yöneticilerden rahatsız olduklarını söyledi. Laik, bilimsel ve demokratik eğitim gailesinde olduklarını ifade eden Maviş, “AKP gibi toplumu yarı yolda bırakmadık. Bizim kalbimizde de beynimizde de Atatürk var” dedi.

Toplumun eğitim sisteminin muhafazakarlaştırılmaya çalışıldığını belirten Maviş, okullardaki sorunların bitmediğini söyledi. Hayat pahalılığına da değinen Maviş, asgari ücretin eridiğini, İki ayda 7,6 hayat pahalılığı meydana geldiğini ifade etti.

KTOEÖS Genel Başkanı Ozan Elmalı ise temel sorunun basiretsiz, öngörüsüz insanların iktidar sahibi olması olduğunun altını çizdi. Basiretsiz bir yaklaşım olduğunu belirten Elmalı, iradesiz bir iktidar olduğunu ifade etti. Haftalarca eylem yaptıklarını hatırlan Elmalı, eğitimdeki sorunların çözülmediğini belirtti. Toplumla dalga geçercesine Gazimağusa’ya ilahiyat koleji yapılacağı söylendiğine işaret eden Elmalı, “Bu toplumun ihtiyacı bu mudur?” sorusunu sordu.

Eylem destek veren KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise “Bizim ilahiyat kolejine ihtiyacımız yok. Bizim laik ve bilimsel bir eğitim anlayışına ihtiyacımız var.” dedi.

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