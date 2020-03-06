KTÖS ile KTOEÖS: Öğretmenler mağdur edildi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) hükümetin Göç Yasası olarak bilinen yasa üzerinde yaptığı çalışmalar hakkında basın toplantısı düzenledi..

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, seçim yasaklarına az bir süre kala hükümetin göç yasası olarak bilinen yasa üzerinde bir takım düzenlemelere gittiğini söyledi.

Elcil, ancak yasanın sadece memurlarla ilgili kısmında değişiklik yapıldığını söyledi. Elcil, öğretmenlerin mağdur olmasına neden olan bu çalışmalara kendilerinin çağrılmadığını muhalefetinde bu duruma sessiz kaldığını savundu.

Elcil, ‘hükümet kapalı kapılar arkasında bu konuyu hallederken muhalefet edenler ki meclis başkanı muhalefetin bir temsilcisidir. Meclisin alt komitesine bu yasa geldiği zaman göç yasasından öğretmenlerin de mağdur olduğu bilinmesine rağmen bizi çağırmadılar ve bilgi vermediler. Sadece memurlarla ilgili mağduriyetin giderilmesi ile ilgili çalışma yaptılar.’ dedi.

Toplantının sonunda Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem basın açıklamasını okuyarak, hükümetin bu eyleminin seçim yatırımı gibi göründüğünü öne sürdü.