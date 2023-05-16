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KTÖS ile KTOEÖS tüm okullarda bugün genel grev yapacak

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KTÖS ve KTOEÖS, bugün Lefkoşa merkez okulları ve Atatürk Öğretmenler Sendikası'nda 08.30-12.30, diğer okullarda 08.00 – 12.30'da greve gidecek.
KTÖS ile KTOEÖS tüm okullarda bugün genel grev yapacak

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) bugün tüm okullarda genel grev yapacak.   

Öğretmen sendikaları tarafından yapılan açıklamada, “KTÖS ve KTOEÖS olarak bugün tüm okullarımızda genel grevde olacağımızı, okul etkinliklerinde görev kabul etmeyeceğimizi, Meclis önünde eylemde olacağımızı belirtiriz.” denildi.

"EĞİTİM BAKANI NEYİN PEŞİNDE?"  

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun öğretmene saldırmak ile neyin peşinde olduğu sorulan açıklamada, şöyle devam edildi:   

“Eğitim Bakanlığı, yaz aylarında sert eylemlere neden olan Atatürk Öğretmen Akademisini kapatmayı ve öğretmenlerin özlük haklarını hedef alan yasa tasarısını ‘ben yaparım olur, tek adam zihniyeti’ ile bugün Meclis gündemine almayı tercih etmiştir. Eğitimin niteliği, okulların alt yapısı, okulların bütçesi, tam gün eğitim, özel okul fiyatları, bina riski olan okullar, tadilat ve bakıma ihtiyaç olan binalar, öğrenci sayıları 35-40’a dayanan sınıflar, Göç Yasası dolayısı ile öğretmenlerin yaşadığı sorunlar, Türkçe veya İngilizce bilmeyen çocukların ihtiyaçları, yaşanan ağır ekonomik kriz nedeniyle ailelerin beslenme ve barınma gibi sorunlarını çözmek yerine öğretmenin onur ve haysiyetini hedef alan eğitim bakanı öğretmene saldırmakla neyin peşinde?”  

Açıklamada, “Bilinmelidir ki, öğretmenlerin ve toplumun böyle bir gündemi yoktur, nitelikli kamusal eğitim beklentisi vardır. Dayatma protokollerle gündeme gelen, hiçbir pedagojik ve bilimsel zemini olmayan, kamusal eğitimi gözden çıkaran, sermayeye hizmet etmekten başka bir amaç gütmeyen Eğitim Bakanı’nın bu dayatmalarını iki sendika olarak reddediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.   

“Kıbrıslı Türklerin günümüzdeki laik ve demokratik toplumsal kimliğinin gelişmesinde öncü olan, kamusal eğitimin simgesi Atatürk Öğretmen Akademisini de kapattırmayacağız” denilen açıklamanın devamında ise şunlara dikkat çekildi:  

“Tüm okullarımızda bugün genel greve gidip, hiçbir okul etkinliğinde görev almayacak, saat 09.00’da sendikalarımızda buluşup, 10.00’da Meclis önünde eylemde olacağımızı tüm kamuoyuyla paylaşırız. Bu toplumu her anlamda karanlıklara hapsetmek isteyen iş birlikçi hükümetlere geçit vermeyeceğiz! Öğretmen onurunu ve haysiyetini çiğnettirmeyeceğiz!”  

Sendikaların grev saatleri ise şöyle açıklandı:   

Lefkoşa Merkez okulları-08.30-12.30  

Diğer tüm bölge okulları-08.00-12.30  

Atatürk Öğretmen Akademisi-08.30-12.30

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