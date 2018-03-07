KTÖS ile KTOEÖS’ten “Kadın-Eğitim-Toplum” konulu panel

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) işbirliğinde “Kadın-Eğitim-Toplum” paneli düzenlendi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü’nün konuşmacı olarak katıldığı panel, KTOEÖS’te yer aldı.

KTOEÖS’ten verilen bilgiye göre, panelde KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ile KTÖS Başkanı Emel Tel de konuşma yaptı.

Panelde, kadın, eğitim, toplum konularında kadınlarla yapılan röportajlardan oluşan kısa film de gösterildi.

Panelde, insan, kadın ve çocuk hakları, bu hakların ihlali, verilen mücadeleler, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliği konuşuldu.