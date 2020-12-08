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KTÖS İnsan Hakları Günü’nde “Bağımsız Yaşam İçin İstihdam” Konulu WEBINAR Düzenliyor

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde, Özel Gereksinimli Bireylerin Hakları Sözleşmesi’ni dikkate alarak “Bağımsız Yaşam İçin İstihdam” konulu webinar düzenliyor.
KTÖS İnsan Hakları Günü’nde “Bağımsız Yaşam İçin İstihdam” Konulu WEBINAR Düzenliyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde, Özel Gereksinimli Bireylerin Hakları Sözleşmesi’ni dikkate alarak “Bağımsız Yaşam İçin İstihdam” konulu webinar düzenliyor.

Webinarda, Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Ali Cavkaytar konuşmacı, Prof. Dr. Zehra Altınay Gazi moderatör, KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş ve Özel Eğitim Komitesi üyesi Emirali Evcimen ise kolaylaştırıcılar olarak yer alacak.

KTÖS yaptığı yazılı açıklamada, Perşembe günü saat 18.00’de başlayacak webinara katılmak isteyenlerin, başlangıç saatinden 15 dakika önce https://meet.google.com/omt-upcb-kyk linkini tıklayarak webinarı takip edebileceğini duyurdu.

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