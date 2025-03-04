KTÖS: İnsan Ticareti Suçtur, Gece Kulüpleri Kapatılsın!

Kıbrıs’ın kuzeyinde “gece kulüpleri” adı altında yürütülen insan ticareti, insan haklarına ve toplumsal vicdana aykırı bir sömürü düzenidir. Yıllardır “eğlence sektörü” kılıfıyla kadınlar istismar edilirken, devlet bu suça göz yummakta, hatta vergiler ve ruhsatlarla bu düzeni ayakta tutmaktadır.

Bu sistemin en karanlık yüzü, gece kulüplerinde çalışan kadınların şüpheli ölümleri ve maruz kaldıkları şiddettir. İntihar denilerek kapatılan dosyalar, sağlık hizmetlerinden ve insani tüm haklarından mahrum bırakılan kadınlar, ihmaller sonucu kaybedilen hayatlar… Hepsi bu insanlık dışı düzenin en ağır bedelleridir.

Bugün yine bir kadının cansız bedeni bulunmuşken, yetkililer yine sessiz mi kalacak? 2012, 2014, 2016 yıllarında benzer olaylarda kadınlar hayatlarını kaybetmedi mi? Gece kulüpleri kapatılmadıkça, bu sömürü devam ettikçe, her ölümün sorumluluğu bu sistemi sürdürenlerin omuzlarındadır!

Ülkemizde insan ticaretinin yaygın olduğu açıkken, tacirleri cezalandıran ve mağdurları koruyan bir yasanın hâlâ olmaması büyük bir utançtır!

8 Mart arifesinde, insan ticaretini besleyen gece kulüplerinin kapatılması için Meclis derhal harekete geçmeli, mağdur kadınlara hukuki ve sosyal destek sağlanmalıdır. Bu insanlık dışı düzenin devam etmesine izin vermeyeceğiz!

Saygılarımızla,

Sevşen Dandana Özerce

KTÖS Sosyal ve Kültürel İşler Sekreteri