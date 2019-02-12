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KTÖS Kıbrıs’ın güneyinde Lefkoşa Mesleki Teknik Lisesi'ni Ziyaret Etti

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KTÖS Kıbrıs’ın güneyinde Lefkoşa Mesleki Teknik Lisesi'ni Ziyaret Etti
KTÖS Kıbrıs’ın güneyinde Lefkoşa Mesleki Teknik Lisesi'ni Ziyaret Etti

Kıbrıslı Rum İlerici Öğretmenler Hareketi Proodeftiki’nin Mesleki Teknik Okullarında görevli Öğretmenleriyle KTOEÖS organizesiyle 3 Ocak 2019 tarihinde Kıbrıs’ın kuzeyinde Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi ve 11 Nisan 2018 tarihinde ise Girne Turizm Meslek Lisesi ziyaret edilmiş ve Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk öğretmenler bir araya gelmişti.

Hem okul ziyaretleri programı hem de Imagine projesi kapsamında iki toplumu yakınlaştırma hedefiyle 8 Şubat 2019 tarihinde Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi ve Girne Turizm Meslek Lisesi öğretmenlerimizle güney Kıbrıs’ta Lefkoşa Mesleki Teknik Lisesi ziyaret edildi. Ziyarette okul müdürü Polykarpos Yannakas ve Eğitim Teknik Komitesi Eş Başkanı Kıbrıslı Rum Michalinos Zembylas konuşma yaptı.  Öğretmenlerin işbirliğinin çözüm ve barışa katkısının önemine değinilen konuşmalarda, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de yaptığı konuşmada karşılıklı ziyaretlerin iki toplumun yakınlaşması ve barış kültürü oluşturulmasında önemli olduğunu, bunun öğrencilerimiz, geleceğimiz açısından öneminden ve bunu sağlamada eğitimin ve öğretmenlerin rolünden bahsetti. Ayrıca Başkanımız Selma Eylem bugünlerde BM’nin girişimiyle Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelerden umutların arttığını ve birleşik, federal Kıbrıs’a ulaşma hedefiyle somut adımlar atılacağını dilediklerini, kâğıt üzerinde yapılan anlaşma yanında iki toplumun özellikle gençlerin yakınlaşması, birbirini anlaması ve hoşgörüyle yaklaşmasının hem eğitim sistemiyle hem de Imagine benzeri projelerin sayısının artırılarak barışın gerçekleştirilebileceğini ve bu konuda öğretmenlere büyük görev düştüğünü vurguladı.

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