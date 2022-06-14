KTÖS - KTOEÖS - DAÜ-SEN Ortak Basın Açıklaması: Doç. Dr. Yonca Özdemir'in Yanındayız!

Başarısızlık halinde, başarısızlığı kabul edip çözüm bulmak yerine, bu başarısızlığı eleştirenleri susturmaya çalışmak, coğrafyamızın geleneğidir: ODTÜ Kıbrıs'ta yaşanan da budur.

Bilindiği gibi bu üniversitede mali ve idari sorunlar artık gizlenemez haldedir. Öğrenci ve akademik personel huzursuzdur. Hiçbir vergi ödemeyen, pek çok imtiyaza sahip, rekabete hep bir adım önde başlayan ODTÜ Kıbrıs'ın yönetimi, Türkiye'nin ciddi imkan ve desteklerine rağmen başarılı olamamıştır. İşte böyle bir ortamda, çözüm, akademik kadroyla dayanışarak çare üretmekte değil akademik personel ve örgütünü susturmakta görülmüştür. Bu bağlamda akademik olarak çok başarılı Sendika Başkanı Doç.Dr. Yonca Özdemir'in tamamen uyduruk nedenlerle ve hukuka aykırı bir şekilde işine son verilmiştir. Bu, yıllardır demokratik üniversite kavramı ile adı anılan ODTÜ için büyük bir utançtır. Utanç sadece antidemokratik ve sendikacı düşmanlığı ile sınırlı değildir. Başarılı bir akademisyen, sırf sendikacı diye işten atılmıştır.

Bu ayıbı öncelikle ODTÜ merkez kampüsünün çözmesi gerekmektedir. Çünkü bu akla ve vicdana sığmayacak tavırla ODTÜ'ye ciddi bir zarar verilmiştir.

Hem ODTÜ'den, hem de YÖK, YÖDAK ve KKTC Eğitim Bakanlığı'ndan talebimiz açıktır: Doç. Dr. Yonca Özdemir derhal görevine iade edilmelidir ve hocamızdan özür dilenmelidir.

Sendikalarımız, Yonca Özdemir ile her türlü dayanışma içerisinde olacaktır. Bu saldırgan tavrı üyesi bulunduğumuz tüm uluslararası platformlara taşıyacağız, dünyadaki muhataplarımıza ve meslektaşlarımıza dayanışma çağrısı yapacağız.

Tüm toplumu bu antidemokratik, sendika düşmanı tavra karşı sesini yükseltmeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

KTÖS - KTOEÖS - DAÜ-SEN