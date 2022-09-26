KTÖS-KTOEÖS' den grevdeki okullara ziyaret

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası olarak Gönyeli İlkokulu ve 20 Temmuz Fen Lisesi’ni ziyaret ederek, yaşanan sıkıntıları yeninde gözlemledik. Diğer okulları da birlikte ziyaret etmeye devam edeceğiz.

Öğretmenlerin ve öğrencilerin sağlık ve güvenlik koşullarından endişe duyduğumuzu belirtmek isteriz.

Eğitimin sürdürülebilir olma koşullarından biri de temizlik ve hijyen hizmetinin kesintisiz olması gerektiğini yetkililere yeniden hatırlatırız.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Temel Sağlık Dairesi, İlgili Belediyeler (Lefkoşa Türk Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Gönyeli Belediyesi), Gıda Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nı grev hakkına saygı duyarak okullarımızı denetlemeye ve gerekli önlemleri almaya davet ederiz.