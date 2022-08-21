KTÖS, KTOES, DAÜSEN ve DEV-İŞ'ten ESSA'ya destek!

KTÖS, KTOEÖS, DAÜSEN ve DEV-İŞ, Güney Kıbrıs’taki İngiliz Okul Personel Sendikası (ESSA) ile dayanışma içinde olduğunu ve mücadelesini desteklediğini bildirdi.

Yapılan ortak açıklamada, Sendika Başkanı Myrto Hasapopoulou, Genel Sekreter Marienda Stephanou ve Mali Sekreter Maria Perikleous’un, eğitim/öğretim faaliyetlerini, ödev ve sorumluluklarını en üst düzeyde gerçekleştirmelerine rağmen, İngiliz Okulu’nun müdürü ve Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu ile bu üç sendikacının okuldan atılmaları kararını ürettiği kaydedildi.



Açıklamada “Geçtiğimiz yıllarda 13 kişinin işten çıkarılması karşısında mücadele eden, toplu iş sözleşmesi ve sendikal özgürlüğü savunan üç kadın sendikacı hakkında üretilen bu karar yargısız bir infazdır.” ifadeleri kullanıldı.



ESSA’nın mücadelesi ve üç kadın sendikacının görevden alınması kararının iptali için PEO, SEK, OELMEK, POED, OLTEK, PASYDY, POASO, DEOK, ISOTITA, DEDE, KTÖS, KTOEÖS, DEV-İŞ ve DAÜSEN’in halihazırda destek vermekte olduğu belirtilen açıklamada, bu yönde başlatılmış imza kampanyasına da destek verileceği açıklandı.

Ortak açıklamada şunlara yer verildi:

-“Üç kadın sendikacının işten atılmasının sorumlusu Anastasiadis olacaktır”



“Sendikal mücadeleye hasmane yanaşan okul müdürü ve yönetim kurulu, komik ve uyduruk gerekçelerle üç kadın sendikacıyı okuldan atılmaları için, okul yönetiminin oluşturduğu disiplin kuruluna sevk etmiş ve disiplin kurulu üç kadın sendikacının okuldan atılması tavsiye kararını üretmişti. Disiplin Kurulu’nun, anti-demokratik ve taraflı tavsiye kararı, yakın zamanda Okul Yönetim Kurulu’nun oy çokluğu ile onandı.



Ortaya konulan görüş veya tavrın yasal sendikal bir hak olduğunu idrak etmeyen okul müdürünün, sendikacıları sınırlayıcı veya suçlayıcı yönde hareket etmesi sendikal özgürlük ilkesine aykırıdır. Okul müdürün üç kadın sendikacıya karşı yürüttüğü düşmanı tavrının ise kışkırtıcı olduğunu ve hukuksal olarak cevapsız kalmaması gerektiğini savunuyoruz.



Demokrasiyi, özgürlük ve adalet ilkelerini güçlendirmek için mücadele eden bir Avrupa Birliği devletinde totaliter okul yönetimi ve sendika düşmanlığı anlaşılır gibi değildir.

Okul yönetim kurulunu atayan Sn. Anastasiadis’in sorunu görmezden gelmesi ve iki toplumun sendikalarının yazılı görüşme talebine halen cevap vermemesi, Sn. Anastasiadiis’i de bu yargısız infazın bir parçası olarak göstermektedir.



ESSA’nın sendikal faaliyette bulunma hakkına, örgütlenme hakkına saygı duyulması gerektiğini belirterek, üç kadın sendikacının işten atılması için üretilen kararın iptali için Sn. Anastasiadis’in iki toplumlu ortak toplantı çağrımıza cevap vermesi ve sorunun çözümüne ortak olması, İngiliz Okulu’ndaki çalışma barışına katkı koyacaktır. Aksi halde üç kadın sendikacının işten atılmasının sorumlusu Sn. Anastasiades olacaktır.”



-İmza Kampanyası...



İngiliz Okul Personel Sendikası tarafından örgütlenme özgürlüğü ve üç kadın sendikacının İngiliz Okulu’nun işten çıkarılmasının iptali için imza kampanyası başlatıldığı da ifade edilen açıklama, mücadeleye destek vermek isteyen herkes, aşağıdaki linke tıklayarak imza kampanyasına katılmaya davet edildi.