 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.524
  • Altın 143,354
  • Dolar 3,7534
  • Euro 3,9872
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKA"Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"

KTÖS, küçük Nefes için yardım kampanyası başlattı

»
KTÖS, küçük Nefes için yardım kampanyası başlattı
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Almanya’da kanser tedavisi gören 6 yaşındaki Nefes Demirpençe’nin tedavi masraflarına destek olmak için kampanya başlattı.

KTÖS’ten yaptığı açıklamada, üç yıldır çocuk kanseri olan “Nöroblastom Tümör” ile mücadele eden Nefes’in, 1 Ocak’ta “Haplodentik Kök Hücre Nakli ve ‘İmmunterapi” tedavilerini başlamak için Almanya’ya gittiği belirtildi.

YARDIMLAR ÖĞRETMENLER KOOPERATİFİ’NDEKİ HESABA

KTÖS,  yardım etmek isteyen öğretmenlere ve vatandaşlara çağrı yaparak, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi'ndeki, Nefes Demirpençe için açılan I-2750 numaralı hesaba katkı yapmasını istedi.

Açıklamaya göre öğretmenler www.ktos.org’den indirilen form veya telefonla, vatandaşlar ise KTÖS’e veya Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’ne elden katkı yapabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Güzel Kıbrıs” şanslıları ödüllerini aldı13 Ocak 2017 Cuma 15:14
  • Türk erkeğinin yanlış bildiği cinsel hurafeler13 Ocak 2017 Cuma 12:07
  • Evli iki yolcu sorun çıkardı, THY uçağı geri döndü13 Ocak 2017 Cuma 11:14
  • Eski porno yıldızından Google'a 79 milyon Euro'luk tazminat davası13 Ocak 2017 Cuma 11:09
  • Kutup Dairesi'nde yeni bir yaşam kuran çift12 Ocak 2017 Perşembe 23:10
  • FM radyo yayını artık sona eriyor!12 Ocak 2017 Perşembe 20:10
  • Vatikan'da "prezervatif" tartışması12 Ocak 2017 Perşembe 19:10
  • Cam sehpada seks fantezisi kanlı bitti!12 Ocak 2017 Perşembe 19:00
  • Fatma Girik öldü mü? Kendisi açıkladı...12 Ocak 2017 Perşembe 18:25
  • Efsane geri dönüyor!12 Ocak 2017 Perşembe 16:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti