KTÖS, küçük Nefes için yardım kampanyası başlattı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Almanya’da kanser tedavisi gören 6 yaşındaki Nefes Demirpençe’nin tedavi masraflarına destek olmak için kampanya başlattı.

KTÖS’ten yaptığı açıklamada, üç yıldır çocuk kanseri olan “Nöroblastom Tümör” ile mücadele eden Nefes’in, 1 Ocak’ta “Haplodentik Kök Hücre Nakli ve ‘İmmunterapi” tedavilerini başlamak için Almanya’ya gittiği belirtildi.

YARDIMLAR ÖĞRETMENLER KOOPERATİFİ’NDEKİ HESABA

KTÖS, yardım etmek isteyen öğretmenlere ve vatandaşlara çağrı yaparak, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi'ndeki, Nefes Demirpençe için açılan I-2750 numaralı hesaba katkı yapmasını istedi.

Açıklamaya göre öğretmenler www.ktos.org’den indirilen form veya telefonla, vatandaşlar ise KTÖS’e veya Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’ne elden katkı yapabilecek.