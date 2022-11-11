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KTÖS: Külliye’ye Hayır Eylemi’ne destek veriyoruz!

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KTÖS: Külliye’ye Hayır Eylemi’ne destek veriyoruz!
KTÖS: Külliye’ye Hayır Eylemi’ne destek veriyoruz!

İŞTE AÇIKLAMA;

Öğretmenlerimiz sosyalleşme ve kültürleme sürecinde öğrencilerimizin, gençlerimizin geleceğini laik, demokratik, bilimsel ve evrensel değerlere uygun şekilde inşa etmeye devam edecektir.

 

Öğretmenlerimiz kimliğimize, kültürümüze, varlığımıza ve irademize saygı duymayanların karşısında olmaya devam edecek, toplumsal haklarımızı ve değerlerimizi yaşatmak için mücadele edecektir.

 

Öğretmenlerimiz toplumlararası barışa eğitim yolu ile katkı koymaya devam edecek, çocukların nitelikli eğitim hakkına kavuşması, okulların kapasitesinin artırılması için çalışmaya devam edecektir.

 

Sendikamız, ekonomik, demokratik, sosyal ve siyasi sorunlar ile boğuşan Türkiye emekçilerinin birikimlerinden kesilerek, Külliye gibi adaya özgün olmayan yapıların yapılmasını anlamsız bulur, bunun yerine Türkiye’deki emekçiler için yeni okul binası ve hastane binası yapılmasını tavsiye eder. Anadolu halklarının birikimlerini Külliye denen ucube yapıya harcamak, hem Fuat Oktay’ın sorumsuzluğu, hem de binada itibar arayan Sn. Tatar’ın aç gözlülüğüdür.

 

Hatırlatırız ki:

 

Fuat Oktay ne demişti?

 

”Külliyeyi istemeyen karşısında bizi bulur!”

 

Biz de diyoruz ki,

 

Karşınızdayız!

 

Külliye’ye Hayır Eylemi’ne destek veriyoruz!

 

 

 

                                             Saygılarımızla.

 

                                                                   Uğur Erilen

KTÖS Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri

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