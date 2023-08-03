KTÖS: Kurslar Denetlendi mi? Rapor yayınlandı mı?

İşte yapılan açıklama;

"Anayasa’ya ve Bilgi Edinme Yasası’na rağmen Eğitim Bakanı son bir yıldır:

- Yaz aylarında düzenlenen kaç tane Kuran kursuna izin verdiğini;

- İzin verdiği bu kursların eğitim yerleri neresi olduğunu;

- İzin verdiği kursların amacının ve plan-programlarının ne olduğunu;

- Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi’nin akademik programı ve kitapları ile uyumlu olup olmadığını;

- İzin verdiği bu kursların eğiticilerinin nitelikleri neler olduğunu;

- İzin verdiği bu kursları ne sıklıkta denetlediğini;

- İzin verdiği bu kursları denetleyecek ve bu konuda uzman denetmeni olup olmadığını;

- İzin verdiği bu kursların güncel ve/veya geçmiş denetleme raporlarının sonuçlarının olup olmadığını;

- İzin vermediği kursları tespit edip etmediğini;

- İzinsiz ve denetimsiz kurs varsa kapatıp kapatmadığını hala daha topluma AÇIKLAMAMIŞ, görevini yerine getirmemiştir."