KTÖS: Kurslar Denetlendi mi? Rapor yayınlandı mı?

İşte yapılan açıklama;
"Anayasa’ya ve Bilgi Edinme Yasası’na rağmen Eğitim Bakanı son bir yıldır:
- Yaz aylarında düzenlenen kaç tane Kuran kursuna izin verdiğini;
- İzin verdiği bu kursların eğitim yerleri neresi olduğunu;
- İzin verdiği kursların amacının ve plan-programlarının ne olduğunu;
- Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi’nin akademik programı ve kitapları ile uyumlu olup olmadığını;
- İzin verdiği bu kursların eğiticilerinin nitelikleri neler olduğunu;
- İzin verdiği bu kursları ne sıklıkta denetlediğini;
- İzin verdiği bu kursları denetleyecek ve bu konuda uzman denetmeni olup olmadığını;
- İzin verdiği bu kursların güncel ve/veya geçmiş denetleme raporlarının sonuçlarının olup olmadığını;
- İzin vermediği kursları tespit edip etmediğini;
- İzinsiz ve denetimsiz kurs varsa kapatıp kapatmadığını hala daha topluma AÇIKLAMAMIŞ, görevini yerine getirmemiştir."
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