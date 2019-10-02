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KTÖS, Lefke İstiklal İlkokulu’nun bakanlığın direktifine uymadığını iddia etti

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen, Lefke İstiklal İlkokulu’nun Bakanlığın direktifine uymadığını iddia etti. 
KTÖS, Lefke İstiklal İlkokulu’nun bakanlığın direktifine uymadığını iddia etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen, Lefke İstiklal İlkokulu’nun Bakanlığın direktifine uymadığını iddia etti. 

Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nda olması gereken 60 civarındaki öğrencinin yasal olmayan şekilde Lefke İstiklal İlkokulu’na kayıt yaptığını ileri süren Erilen, Sendikanın okulların kapanmasını değil; kapanan köy okullarının dahi açılıp yeniden eğitime kazandırılması için mücadelesini sürdüreceğini kaydetti. 

KTÖS Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Uğur Erilen yaptığı yazılı açıklamada, çocukların yaşantısında, ailelerinin de cebinde travmalar yaratan kolej giriş sınavının yarattığı özel ders ve buna bağlı rant paylaşımlarının, bazı okulları dershaneye dönüştürerek okullar arasında kontrolsüz bir öğrenci akışına neden olunduğunu ileri sürdü. Erilen, Bakanlığın, okullara öğrenci kayıt kabul ile ilgili genelge göndermiş olmasına rağmen, özellikle Lefke İstiklal İlkokulu idaresinin, tüzüğün maddesi ortadayken Bakanlığın direktifine uymadığını ve 60 civarında kapsam bölgesi  Gemikonağı Erdal Abit İlkokulu’nda olması gereken öğrenciye kayıt yaptığını iddia etti. 

Bakanlığın bu öğrencilerle ilgili yapılan taşımacılığa yasadışı olanak sağladığını iddia eden Erilen, “Taşımacılıkla ilgili yılda 48 milyon TL gibi büyük bir meblağ ve usulsüzlük iddiaları gündemi meşgul ediyorken okulun dibindeki öğrencilerin Bakanlık eliyle başka bir yerleşim yerine taşınıyor olması taşımacılarla Bakanlık arasındaki ilişkinin sorgulanmasına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Devletin kendi koyduğu yasa tüzük ve kurallara, kendine bağlı çalışanlarının uymamasının okulların kapanmasına neden olacağı gibi devletin zarara uğramasına ve kaosa neden olduğunu dile getiren Erilen, Sendikanın okulların kapanmasını değil; kapanan köy okullarının dahi açılıp yeniden eğitime kazandırılması için mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.

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