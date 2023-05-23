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KTÖS Lefkoşa, Mağusa ve Girne'de okullarda grev yapıyor

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KTÖS Lefkoşa, Mağusa ve Girne'de okullarda grev yapıyor
KTÖS Lefkoşa, Mağusa ve Girne'de okullarda grev yapıyor

Eğitim Bakanlığı birçok konuda okullara ve öğretmenlere destek verme konusunda yetersiz kalmış, yetersizliğini örtmek için suni gündemler yaratarak, okulların gerçek sorunlarını toplumun odak noktası yapmak yerine, eğitimin gerçek gündemini değiştirmek için yaz aylarındaki tepkiler sonucu aylardır buzdolabında bekleyen Öğretmenler Yasası Değişiklik Tasarısı’na sarılmıştır.

Gerçek eğitim gündemlerimizden biri nüfus yoğunluğu fazla olan okullar ve kalabalık sınıflardır. Hükümet ve bakanlığın bu konuda da önlem almaması nedeniyle okullarımızda çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunun kaynağı hem devletin vatandaşlık ve nüfus politikası hem de eğitime yatırım yapılmaması, yeterince okul yapılmamasıdır.

Okulların gerçek sorunlarını gündeme taşımak için 24 Mayıs Çarşamba günü saat 08:00-11:00 saatleri arasında nüfus yoğunluğu yüksek olan ve kalabalık sınıflarda eğitim vermek durumunda kalan 13 okulumuzda grevde olacağımızı saat 11:00’de Gönyeli İlkokulu önünde “Kalabalık Sınıflar Gerçeği, Sorunlar ve Çözüm Önerilerimizi” temalı basın toplantısı düzenleyeceğimizi, kamuoyu ile paylaşırız.

 

GREVDE OLACAK OLAN OKULLAR LİSTESİ

LEFKOŞA BÖLGESİ

  1. Gönyeli İlkokulu
  2. Şht. Ertuğrul İlkokulu
  3. 9 Eylül İlkokulu
  4. Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu
  5. Şht. Yalçın İlkokulu

GİRNE BÖLGESİ

  1. 23 Nisan İlkokulu
  2. Alsancak İlkokulu
  3. Şht. Hasan Cafer İlkokulu
  4. Karaoğlanoğlu İlkokulu
  5. Mustafa Çağatay İlkokulu

MAĞUSA BÖLGESİ

  1. Alasya İlkokulu
  2. Polatpaşa İlkokulu
  3. Şht. Hüseyin Akil İlkokulu

 

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