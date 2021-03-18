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KTÖS, “Milli Eğitim Bakanlığı Ve Polisi Göreve Çağırdı’’

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KTÖS, ülkede yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, rüşvetin, sahteciliğin, kaçakçılığın olağan işlerden görüldüğüni iddia ederek “ahlaksızlık erdem, dürüstlük ise enayilik sayılmaktadır” dedi. 
KTÖS, “Milli Eğitim Bakanlığı Ve Polisi Göreve Çağırdı’’

KTÖS, ülkede yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, rüşvetin, sahteciliğin, kaçakçılığın olağan işlerden görüldüğüni iddia ederek “ahlaksızlık erdem, dürüstlük ise enayilik sayılmaktadır” dedi. 

Sendika’dan Genel Sekreter Şener Elcil imzasıyla yayımlanan açıklamada, yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, sahtecilik olaylarının günlük hayatın bir parçası haline geldiği ileri sürüldü. 

Elcil, basına en son yansıyan olayın, “Net-Kent Üniversitesi’nin, YÖDAK ve YÖK’ten izin almadan açtığı bölümlerden sahte diploma ile öğrenci mezun etmesi” olduğunu belirterek, YÖDAK yönetimi tarafından gerekli şikayetlerin Ekim 2019’da gerçekleştirilmesine rağmen gerekenin yapılmadığını savundu. 

Elcil, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu üniversitenin açma ön iznini derhal iptal etmeye ve sorumlular hakkında şikayette bulunmaya davet etti. Elcil, polisi de görevini yaparak, sorumluları yargı önüne çıkarmaya çağırdı.

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