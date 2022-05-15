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KTÖS, öğretmen sendikası “NASUWT”un Birmingham’da yapılan yıllık konferansına katıldı.

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KTÖS, öğretmen sendikası “NASUWT”un Birmingham’da yapılan yıllık konferansına katıldı.
KTÖS, öğretmen sendikası “NASUWT”un Birmingham’da yapılan yıllık konferansına katıldı.

KTÖS, öğretmen sendikası “NASUWT”un Birmingham’da yapılan yıllık konferansına katıldı.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, İngiltere ve Commonwealth ülkelerinde 290 bin üyesi bulunan öğretmen sendikası NASUWT'un düzenlediği yıllık konferansın açılış konuşmasını NASUWT’un yeni başkanı Angela Butler yaptı.

Çeşitli etkinliklerin, toplantıların ve atölye çalışmalarının yapıldığı organizasyonda, uluslararası sendika temsilcilerinin katıldığı ‘’Dayanışma’’ konu başlıklı yuvarlak masa toplantısı da gerçekleştirildi. Yuvarlak masa toplantısına KTÖS’ün yanı sıra Bahreyn’den BTU, Zambiya’dan BETUZ, Honduras’dan COLPROSUMAH, Fransa’dan ESN ve UNSA, Irak’dan KTU, Kolombiya’dan FECODE ve JFC, Portekiz’den FNE ve FENPROF, Güney Kore’den KTU, Amerika’dan NEA, Nijerya’dan NUT, Zimbabve’den PTUZ, Uganda’dan UNATU ve İran’dan CCITTA öğretmen sendikaları da katıldı.

Konferansta 86 konuşmacı yer alırken, bunların 42’sini kadın konuşmacılar, 25’ini ilk kez konuşmacı olarak katılan kişiler, 18’ini yeterli temsil edilmeyen gruplardan kişiler ve 8’ini ana konuşmacılar oluşturdu.

Her dönem olduğu gibi konferansta tartışılan konular ve yapılan öneriler, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin öncelikli ve güncel sorunlarını/konularını yansıtmasını sağlamak adına üyelerin oylarına sunuldu.

Konferansta tartışılan başlıca konular şöyle:

“Öğrenci davranışları, Covid-19’un öğretmen ve öğrenci ruh sağlığına etkisi, Denetimin sağlık ve iş yükü üzerindeki etkisi, Öğretmenlerin ücret yapıları, Yaratıcı ve pratik konuları korumak ve etkin kılmak, Öğretmen emeklilik planında yaş ayrımcılığının sonlandırılması.”

Konferansta ayrıca “her iş yerinde Bir ses”, Covid-19 pandemisinin hassas gruplar üzerindeki etkisi, tabloların ve verilerin kullanımı, okullarda performans yönetimi, okul temelli danışmanlık, Covid-19 pandemisinin maliyetinin finanse edilmesi, refah, öğretmenlerin karşı karşıya kaldıkları zorbalık ve tehdit davranışları, öğretmenlere yönelik kötü amaçlı iddialar, akademilerde kamu fonlarının kötüye kullanımı, sınav sistemleri, müfredatın bağımsızlaştırılması, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konu başlıkları tartışıldı.

KTÖS, uluslararası platformlarda Kıbrıs’ı temsil etmenin yanı sıra evrensel eğitim değerlerini ve çağdaş eğitim politikalarını ve yöntemlerini üyeleriyle ve toplumla paylaşma misyonu çerçevesinde, çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

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