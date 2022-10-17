KTÖS: “Öğretmenler Yasa Tasarısıyla ilgili çalışma yapmadığımız iddiaları gerçek dışıdır”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eleştirdi ve öğretmen sendikalarının Öğretmenler (Değişiklik) Yasa tasarısıyla ilgili görüş vermediği ve çalışma yapmadığı yönündeki ifadelerinin gerçek dışı olduğunu savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, yazılı açıklama yaparak, “Eğitimde öncelikli ve ivedi sorunlarımız olan okullara tek kuruş bütçe ayrılmaması, kalabalık sınıflar, tamirat ve tadilat bekleyen okullar, yabancı öğrencilerin uyumu, okulların teknolojik alt yapı eksiklikleri, sanat ve spor malzemesi eksiklikleri dururken Eğitim Bakanı yarattığı suni gündemi devam ettirmektedir” dedi.

Maviş, Bakan Çavuşoğlu’na Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı’yı hedef alma eleştirisinde bulundu.

KTÖS’ün 21 Haziran günü, yeni öğretim yılı öncesi okulların eksikliklerini tespit etmek, kapasitelerini belirlemek ve ihtiyaç analizi yapmak üzere yaptığı araştırmayı Eğitim Bakanı’na sunduğunu kaydeden Maviş, şu bilgileri verdi:

“KTÖS 28 Haziran günü, özel ders öğretmeni (okulöncesi) ve özel eğitim öğretmenleriyle ilgili yaşanan bir takım sıkıntıların basit bir yasal düzenlemeyle çözülebileceğini ve ilgili düzenlemeyi Eğitim Bakanına sunmuştur. KTÖS 29 Temmuz günü, önerilen Öğretmenler (Değişiklik) Yasa tasarısıyla ilgili görüşlerini Eğitim Bakanına sunmuştur. KTÖS 24 Ağustos günü, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin geliştirilmesi ve dönüştürülmesiyle ilgili görüşlerini Eğitim Bakanına sunmuştur”.

Bunun karşılığında “Öğretmenler (Değişiklik) Yasa” tasarısıyla ilgili teknik kurul çağrısının tüzük ve teamüllere aykırı yapıldığını; “Ben yaparım olur” zihniyeti ile tüm demokratik teamüllere aykırı davranıldığını Yüksek Danışma Kurulu toplantısına sendikaların danışmanlarının alınmadığını kaydeden Maviş açıklamasında şunları kaydetti:

“Polis ordusu arkasına saklanarak ve kaba kuvvet zoruyla yasa değişikliklerini öğretmenlerin temsilcisi olmayan bir toplantıda Maliye Bakanı ve Çalışma Bakanı oylarıyla Meclis’e gönderilmiştir. Öğretmen sendikalarının diyalog ve müzakere çağrılarına kulaklarını tıkamıştır. Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapan 22 öğretmeni polise şikayet etmiş ve haklarında dava açmıştır”.

KTÖS’ün eğitimde demokratik yönetimden yana olmaya; çocukların, ailelerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve yerel halkın bir arada fikir ürettiği, çözüm önerileri yarattığı, diyaloğu temel alan demokratik bir yapıyı talep etmeye ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Maviş, “Eğitim Bakanı’nın gelinen bu aşamada eğitime katkı yapabileceğini söylemek, sendikalarla ve öğretmenlerle uyum içinde çalışabileceğini iddia etmek mümkün değildir” ifadelerini kullandı.