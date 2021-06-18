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KTÖS: ”Öğretmenlere Verilen Aşı Kartları Barkodsuz”

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), koronavirüs aşısı olan öğretmenlere verilen aşı kartlarına barkod yapıştırılmadığını, konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama beklediklerini ifade etti.
KTÖS: ”Öğretmenlere Verilen Aşı Kartları Barkodsuz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), koronavirüs aşısı olan öğretmenlere verilen aşı kartlarına barkod yapıştırılmadığını, konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama beklediklerini ifade etti.

KTÖS Sekreteri Şener Elcil, öğretmenlere aşı yapılmaya başlanmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Öğretmenlere Johnson and Johnson aşılarının yapılmaya başlanması ile aşı kartlarının barkodsuz olduğu gözlemlenmiştir” dedi.

Barkodsuz aşı kartlarının geçerliliği bulunup bulunmadığı konusunda açıklama yapılması gerektiğini ifade eden Elcil, “Eğer Barkodlar varsa ve yapıştırılması unutulmuşsa bu karmaşa içinde nasıl doğru seri numaraları ile kaydedilecektir?” diye sordu.

Sağlık Bakanlığından aşılar hakkında spekülatif duyumları önleyecek bir açıklama yapılmasının önemli olduğunu da ifade eden Elcil, “Şeffaflık açısından bir an önce kamuoyunu aydınlatmanızı dileriz” dedi.

Şener Elcil, yüz yüze eğitimin başlamasında aşının yanında sosyal mesafe, hijyen kurallarının okullarda uygulanabilmesi için Eğitim Bakanlığı’nın okulları ek bütçe ile desteklemesi ve Talim Terbiye Dairesi’nin telafi, destek ve yeni dönemi içeren seyrekleştirilmiş bir eğitim programı hazırlaması gerektiğini kaydetti.

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